Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada

Sanxenxo ha sido escenario la pasada madrugada de un llamativo incidente. Una ventana cayó accidentalmente a la calle y causó daños a dos vehículos aparcados. Ocurrió a las dos de la madrugada, cuando el inquilino de la vivienda limpiaba la ventana, que se salió del carril de sujeción y se precipitó a la vía pública, según ha explicado el Concello.

El suceso se produjo en la calle Ramón Cabanillas, un vial paralelo al paseo de Silgar y, por tanto, en pleno centro urbano y a pocos metros de la playa. Afortunadamente, al registrase de madrugada, no pasaba nadie por la zona y no se registraron heridos.

Derribado un poste de la luz

Tampoco hubo lesionados, aunque sí daños materiales y otras consecuencias, en un accidente ocurrido en la mañana de este viernes en Camiño Vello 26, según informa también el Concello, que explica que "en una maniobra de marcha atrás, un vehículo alcanza a otro estacionado, que a su vez golpea el poste del alumbrado público, rompiéndolo por su base".

La rotura provocó una avería eléctrica ya que dejó sin suministro al menos dos viviendas y a un punto de luz municipal.