Susto en la calle Antón Fraguas por un fuego en la terraza de un ático

Un incendio declarado en la terraza de un ático en la calle Antón Fraguas obligó a intervenir a las 17.30 horas de ayer a los Bomberos y a la Policía Local para sofocar las llamas, que generaron una gran humareda. Fue necesario forzar la puerta del piso y no hubo heridos.

