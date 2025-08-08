Susto en la calle Antón Fraguas por un fuego en la terraza de un ático
Un incendio declarado en la terraza de un ático en la calle Antón Fraguas obligó a intervenir a las 17.30 horas de ayer a los Bomberos y a la Policía Local para sofocar las llamas, que generaron una gran humareda. Fue necesario forzar la puerta del piso y no hubo heridos.
