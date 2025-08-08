Los socorristas de Sanxenxo alertaron en julio de 365 zambullidas peligrosas al mar

Los socorristas de los arenales Sanxenxo realizaron un total de 7.205 intervenciones en playas durante el pasado mes de julio. Más del 71% de las intervenciones se hicieron en la arena, mientras el resto fueron en el mar.

Los avisos a bañistas en situaciones de peligro (1.098) y las advertencias por incumplimiento de la ordenanza de playas (1.097) concentran 2.195 casos en el balance global. Las picaduras de faneca, típicas en esta época, descendieron respecto a años anteriores. Se registraron 280 casos en las playas de Silgar, Canelas, Panadeira, Area de Agra, Baltar, Caneliñas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos y Espiñeira-A Lanzada.

Los socorristas también ayudaron a localizar a diez personas perdidas en los arenales durante el mes de julio y recibieron en sus bases a 1.097 personas con contusiones, 19 con daños en ojos y oídos, 56 por picaduras de insectos y 608 con heridas.

En el mar, se realizaron 1.072 avisos por artefactos flotantes, 365 avisos por saltos desde lugares elevados, 203 avisos a bañistas fuera de la zona de baño y 98 elementos peligrosos para la navegación. Afortunadamente, no se registró ninguna incidencia de gravedad ni en tierra ni en mar, pero se realizaron 45 rescates acuáticos. En cuanto al número de incidencias por playas, Silgar concentra 1.029 intervenciones seguida de Espiñeiro-A Lanzada (807), Montalvo (490), Major (494), Foxos (383) y Areas (353). Por el contrario, en A Lapa solo se registraron 3 intervenciones y en Nosa Señora otras 3 durante todo el mes.

El horario del servicio de socorrismo en los 17 arenales con bandera azul es de 12.00 a 20.00 horas. La playa de Silgar, debido a su afluencia de público durante el verano, cuenta con un horario más amplio, desde las 11.30 hasta las 20.30 horas.