La Rapa das Bestas del Monte Gagán reunirá a 90 caballos

Monte Gagán revive un año más la tradición de la rapa das bestas en un fin de semana que promete congregar a cientos de personas en lo alto de la parroquia de Santomé. Este año participarán aloitadores de distintos puntos de Galicia y España y se espera que más de 90 caballos sean los protagonistas de esta histórica tradición convertida en celebración, como han asegurado desde la Asociación Cabalar Monte.

El parque de Lagocheiras será el escenario encargado de acoger la cita que comenzará a las 17.00 horas del domingo. Pero las festividades se alargarán todo el fin de semana con una cargada programación.

Empiezan el sábado a las 8.30 horas, cuando se realizará la quedada en el curro para partir a recoger las «bestas» al monte . Por la noche habrá cerdo al espeto a precios populares y verbena y disco móvil a partir de las 23.00 horas. El mismo día de la rapa, según indican desde la comisión, habrá servicio de bar y un sorteo desde las 20.00 horas.