El puente colgante sobre el Lérez en Calvelo luce su nueva imagen

La Xunta completó este verano los trabajos de recuperación y puesta en valor de los puentes colgantes de Calvelo, Soutomaior y O Xirimbao, localizadas en espacios naturales de las provincias de Pontevedra y A Coruña y en las que invirtió un total de 220.000 euros. Así lo anunció este viernes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que visitó una de estas pasarelas, la de Calvelo, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, y de 30 metros de longitud.

Acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, la conselleira consideró que «apostar por este tipo de puentes es apostar también por la movilidad sostenible, el senderismo, el turismo verde y de calidad y la cohesión territorial del rural»

En este contexto, precisamente, la conselleira enmarcó el encargo realizado el año pasado por su departamento para rehabilitar estos puentes colgantes. En el de Calvelo se invirtieron 69.000 euros y las obras tuvieron una duración de siete meses, desde noviembre de 2024 al pasado mes de junio. Se repararon los apoyos de hormigón de la estructura, se acometió la limpieza de cajeados y el engrase de las poleas guía, se sanearon y se sustituyeron elementos metálicos y de los tableros de madera y se instaló un panel informativo sobre la normativa a cumplir, entre otros trabajos.

Localizada en un enclave singular dentro de Red Natura 2000, la pasarela, suspendida a unos 18 metros sobre el curso fluvial, es el único punto de unión entre las dos márgenes del río Lérez en varios kilómetros y constituye también un elemento de gran valor patrimonial y etnográfico para esta zona.

Por eso, la conselleira resaltó que tanto a la hora de redactar el proyecto como de ejecutar las obras se primó la integración paisajística de la infraestructura con el entorno natural y la mejora de la seguridad de los usuarios. Además anunció que se tramita un nuevo encargo en esta misma zona que facilitará los accesos hasta el puente colgante con la construcción de una rampa hecha la base de pasos descansados de madera reciclada en un tramo del sendero en el que no hay ningún tipo de plataforma.