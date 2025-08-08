Se prevé una histórica y excelente cosecha de uva en la campaña de 2025

El informe de estimación de cosecha de la uva para este año prevé una campaña histórica que posiblemente marcará récord. Esta excelente cosecha viene dada por unas condiciones climáticas beneficiosas, una primavera cálida y húmeda, especialmente en abril, con intensas lluvias y temperaturas por encima de la media, seguida de un caluroso junio con algunas lluvias, que propiciaron las condiciones perfectas para el ciclo vegetativo del cultivo. Como resultado de estas óptimas circunstancias, hubo una excelente floración, que conlleva de dos a cuatro racimos por brote sin sufrir ataques significativos de plagas. Teniendo en cuenta que estas situaciones meteorológicas siguen siendo favorables en agosto, la cosecha de uva de este 2025 contará con una calidad excelente, con buenos valores de acidez y grado alcohólico en los mostos. Esta recolecta se estima en cincuenta millones de kilos, lo que representa un aumento aproximado del 20% con respecto a la pasada temporada, así como un 14% superior a los 44,3 millones del 2023, que fue considerada una cosecha récord.

Frente a estos datos, Unións Agrarias, a instancias de los viticultores de las Rías Baixas, solicita al Consello Regulador un incremento de los límites de producción para la campaña 2025, dentro de lo recogido en el reglamento de la Denominación de Origen Rías Baixas, donde se indica que la producción máxima por hectárea podrá ser modificada en determinadas cosechas, bien a iniciativa del propio Consello Regulador o a petición de los viticultores interesados, con anterioridad a la vendimia.

Viñedos de Terras de Lantaño / FdV

Según indica Manuel Ángel Dopazo, viticultor y vocal del Consello Regulador Rías Baixas por Unións Agrarias, solo se recurrió a este incremento de la producción en tres ocasiones: en el 2011, con un aumento de la producción de un 15%, y en el 2021 y 2023, con un 12,5% más. Esta cosecha del 2025 será superior a la del 2023, por lo que se demanda un aumento del 25% de los límites de la producción, pudiendo alcanzar los 15.00 kilos, en lugar de los 12.00 permitidos actualmente.

Asimismo, cabe destacar que este aumento se pide exclusivamente para aquellas parcelas bien cuidadas, quedando excluidas aquellas que se encuentren en situación de abandono o las nuevas plantaciones que todavía no puedan llegar al completo rendimiento de su producción.

Por otro lado, Roberto García, el secretario general de Unións Agrarias de Galicia, expresa su preocupación ante una posible competencia desleal en caso de no realizarse este incremento de la producción, ya que, según cuenta, el excedente de cosecha podría ir a parar a un mercado secundario en el que los viticultores le vendan la uva a las bodegas a un precio significativamente menor, con tal de evitar su pérdida.