El PP alerta de que el trazado de la Variante Oeste de Caldas «supone el derribo de varias viviendas»

El grupo municipal del PP de Caldas de Reis alertó ayer de que el trazado propuesto por el Ministerio de Transportes para la Variante Oeste de las carreteras N-550 y N-640 y la conexión del puerto de Vilagarcía con la AP-9 «no es la mejor alternativa, ya que supone el derribo de varias viviendas y ocasionará graves aficiones en muchas otras». Además, el portavoz popular, Fernando Pérez, acusa al gobierno local del PSOE y el BNG de «ocultar una propuesta de recorrido muy lesiva para las parroquias de Saiar, Godos y Santa María» a pocos días de que concluya el plazo de exposición al publico, el próximo 18 de agosto.

Contrapone la actitud municipal en Caldas de «no facilitar información constante a los vecinos», con la del Concello de Portas, gobernado por el PP, «que ya celebró una reunión informativa sobre este proyecto con los vecinos en la primera semana de exposición pública y se brindó a asesorar a los afectados en la presentación de reclamaciones».

Fernando Pérez cree que esta propuesta de trazado por parte de Transportes «es un castigo a nuestro ayuntamiento, ya que el propio bipartito reconoció en el último pleno que no es el más apropiado».

Tras las preguntas en el pleno del pasado martes, el PP advirtió de que solicitaría un pleno extraordinario monográfico, y «haremos nosotros la reunión con los vecinos. Ante esto, «el alcalde se comprometió a convocar una junta de portavoces y una reunión informativa para los vecinos con convocatoria pública antes de que finalice el plazo de alegaciones»..

En todo caso, el portavoz municipal señaló que tiene «muchas dudas de que el Gobierno central vaya a ejecutar esta obra, ya que los hechos de todos estos años demuestran que nos tienen abandonados y no invierten ni un euro en Caldas a pesar de que ya anunciaron, tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno, dos veces la mejora de la N-640 con un asfaltado y que ni siquiera hacen las mínimas tareas de conservación, así como la falta de luz en la N640 en la rotonda de San Simón, la maleza de las aceras, o el lamentable estado de conservación en el que se encuentra el puente de A Herrería en la N-550, entre otras muchas deficiencias».

Pese a esas dudas, el PP insiste en «tumbar o modificar este trazado, ya que si pasa el estudio informativo quedaría consolidado y luego sería muy difícil de revertir para cuando se proceda a su ejecución en el futuro». Por ello, la oposición municipal en Caldas de Reis «exige que el Ministerio se remita la propuesta de trazado aprobada por unanimidad en el Pleno del Concello de Caldas de Reis hace unos años».