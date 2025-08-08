Pontevedra y 12 municipios más entran en prealerta por escasez de agua por el bajo nivel del Lérez

La Xunta ha activado la situación de prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, que afecta a 13 municipios, según acordó ayer la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por vía telemática por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y que contó también con la participación del gerente del organismo hidráulico, Gonzalo Mosqueira, y de otros cargos directivos, así como de representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y Medio Rural. La medida también afecta al sistema del río Grande, en Camariñas.

De este modo, Augas de Galicia adopta la primera medida por el bajo nivel del Lérez, al día siguiente de que lo solicitara el Concello, que también pidió que se limitara la captación de Ence en el río, aguas arriba de la estación de bombeo para suministro doméstico. No obstante, la decisión de ayer de Augas de Galicia no hace referencia a la fábrica de Lourizán. Ya a finales de agosto de 2024 se adoptó durante un mes una medida similar. El Lérez se encontraba desde hace varios días por debajo de su caudal ecológico, un límite mínimo de 1,5 metros cúbicos por segundo, al caer a poco más de 1,3. Pero ayer ya se notó un aumento, en torno a 1,7 m3 que el gobierno local atribuye a una reducción de la captación por parte de la empresa pastera.

Augas de Galicia señala que «no se advierte una situación de sequía prolongada en ninguna de las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa», pero, pese a ello, la Oficina Técnica da Seca «decidió adoptar esta medida precautoria» en dos de ellas: la del río Lérez y ría de Pontevedra y la del río Grande, ría de Camariñas y Costa de A Coruña hasta el Anllóns. Además, se acordó activar también la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de prealerta (pero sin llegar a declararla) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial río Verdugo y que abastece a la población de este municipio.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos, los correspondientes al mes de julio y las previsiones de agosto, como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el plan especial de sequía de Galicia-Costa.

Así, los miembros de la Oficina constataron un «importante descenso del caudal circulante en estos ríos desde mediados del mes pasado, provocado fundamentalmente por una combinación de falta de precipitaciones y elevadas temperaturas, lo que incrementa la evaporación del agua”. Asimismo, en el caso de Pontevedra y del subsistema de Baiona también se valoró el aumento de población que experimentan durante el verano los municipios que dependen de los embalses de estas zonas. En este sentido, la presa del Pontillón se encuentra al 99% de su capacidad pero sus reservas apenas dan para unos quince días.

Ante las previsiones meteorológicas para la primera mitad de agosto, que anticipan un escenario marcado por las altas presiones y el tiempo seco, se acordó decretar la prealerta por sequía en las dos unidades territoriales señaladas, mientras que en el resto se mantiene la situación de normalidad.

De hecho, según los datos que se expusieron durante la reunión de ayer, la ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa se sitúa en el 84,32%, siendo un 7,19% inferior a la del año pasado pero solo un 1,74% inferior a la ocupación media nos últimos 10 años.

Augas de Galicia intensificará la labor de control del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos. En concreto, los 13 ayuntamientos afectados por la prealerta del Lérez son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo.

En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso lo más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable «así como tener especialmente presentes las buenas prácticas en el hogar, como ducharse en vez de bañarse, utilizar las funciones eco de los electrodomésticos o evitar malgastar recursos cerrando el grifo cuando no se esté utilizando».

La Oficina Técnica da Seca también recomienda a los concellos afectados por la prealerta que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable de las playas. En esta línea, y tal y como establece el plan especial de sequía de la Demarcación Galicia-Costa, el organismo hidráulico informó ayer por escrito de la declaración de prealerta a los alcaldes de los municipios afectados.

Por su parte, la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde mostraba ayer su satisfacción por la declaración de prealerta, «que llega una semana tarde», según indicó. «Manifestamos nuestra satisfacción de que por fin se decrete esta prealerta y esperamos que se tomen medidas para garantizar el abastecimiento de Pontevedra y su entorno. Estaremos vigilantes diariamente», comentó.

En los últimos días (en concreto entre el 28 del pasado julio al 3 de agosto) Pontevedra ha consumido 15.272 metros cúbicos de agua por día, un umbral que se ha mantenido estable en los últimos años. Tras la capital se sitúa, con 8.056 metros cúbicos, Sanxenxo, cuya demanda se ha incrementado sensiblemente (en 1.800 metros cúbicos) desde 2022, el verano en el que se produjo otra crisis del agua que obligó a Ence a parar la captación. Marín consume 7.181 metros cúbicos cada día, Poio 4.657 y Bueu 4.480. Este último municipio también ha incrementado su demanda, en este caso en 907 metros cúbicos, desde 2022.

Finalmente, Ponte Caldelas es el que registra una menor demanda, unos 447 metros cúbicos residuales.