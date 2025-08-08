Un motorista y un ciclista, heridos en dos accidentes en Sanxenxo
REDACCIÓN
Sanxenxo
Un vecino de Baracaldo (Vizcaya) sufrió en la tarde del miércoles una caída mientras circulaba en bicicleta por la recta de Montalvo. Recibió un fuerte golpe en la cabeza y no llevaba casco, según la Policía Local de Sanxenxo. El herido, que estaba consciente, fue atendido por una ambulancia. Ya en la mañana de ayer hubo un accidente de tráfico en la carretera PO-550, en Fonte de Ons-A Revolta, entre un turismo y una motocicleta. El motorista resultó herido y fue trasladado al hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra para recibir atención médica, según indicó la Policía Local.
