Un mes del incendio de Riestra: la obra de emergencia y derribo parcial rebasó los 30.000 euros

En la madrugada del 8 de julio el edificio número 4 de la calle Riestra era pasto de las llamas. El incendio obligó a desalojar a una veintena de personas y cerrar tres comercios. Un mes después, los antiguos inquilinos residen en otras viviendas y los negocios, una cafetería, una óptica y una tienda de ropa, siguen cerrados, si bien esta última se trasladó a otro local próximo en la misma calle.

Durante las dos semanas siguientes al incendio fue necesario mantener la calle Riestra totalmente cortada al tráfico peatonal y rodado por razones de seguridad, mientras se realizaban los trabajos de emergencia para asegurar el edificio calcinado y acometer su demolición parcial. Estas labores fueron contratadas con urgencia por el Concello, por un importe de 30.250 euros y un plazo inicial de tres días, que se alargó hasta los quince.

Al menos, así consta en el contrato municipal con la empresa Resigal. Ese documento señala que «durante la visita técnica al edificio siniestrado se hace una inspección exhaustiva de la situación del inmueble posterior el incendio y preocupa la estabilidad del pincho de una mansarda de la cubierta y algunas placas de la cubierta que aparecen sueltas y retorcidas, así como alguna baranda de los balcones, por lo que se considera que no puede garantizarse la seguridad y estabilidad de estos elementos y que existe un grave e inminente riesgo de elemento de fachada a la vía pública, con un daño irreparable a elementos en la vía pública y peligro para las personas que lo utilizan y los viandantes, si no se actúa de forma inmediata y lo antes posible para evitar que los peligros se conviertan en realidad».

Con estos argumentos, se contrató a una empresa especializada ante «la imperiosa e inminente necesidad de intervenir mediante la retirada de los elementos de la fachada y de la cubierta con peligro de caída además de tomar las medidas preventivas durante la realización de las obras, porque afecta la seguridad de bienes y personas, y con la mayor brevedad posible, para garantizar la seguridad, y evitar un riesgo de seguridad para las personas y bienes muy grave y además porque no admite demoras en su solución».

Las obras fueron las «necesarias para eliminar los daños y evitar el peligro de caída de elementos a la vía pública», como «el desmontaje de elementos de la fachada principal y retirada de piezas de la cubierta y escombros, incluyendo los medios auxiliares de elevación necesarios». Durante aquellos trabajos se comprobó que el estado interior del edificio era peor de lo previsto, en especial en la zona de las escaleras, por lo que fue necesario vaciar parte del inmueble y los trabajos se prolongaron dos semanas, hasta que la calle Riestra se pudo reabrir el 23 de julio.