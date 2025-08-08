Marín de cine: llega la cuarta edición de un festival con 300 cortos y 42 webseries

La MACM o Muestra Audiovisual de Cine de Marín es un evento señalado para todos aquellos interesados en el mundo del cine y lo audiovisual y este año, en la presentación de ayer de esta edición del evento, se pudo vislumbrar la programación que convertirá durante tres días a la villa marinera en un verdadero set «de película».

El festival audiovisual, que se celebrará entre el 20 y el 23 de agosto, contará con programación para todos. «Tendrá más proyecciones, actividades y talleres para los más pequeños», aseguró Daniel Antelo, director del festival, que además señaló que la Muestra se integra en el Ciclo Mestre Mateo y que esto permitirá contar con filmes como «As neves» o «Salvaxe».

Esta edición , que será la cuarta del festival, será un récord con respecto a la participación, ya que se recibieron más de 300 cortometrajes y 42 webseries, donde se notó especialmente que el MACM pasase a formar parte del circuito internacional de web series.

Una de estas webseries -producciones audiovisuales distribuidas a través de internet- que se proyectarán fue filmada en Marín y presenta la villa marinera con un tinte cinematográfico que junta el universo western de John Balan y el humor en una producción divergente y singular.

La programación usará como escenario varios lugares significativos de la ciudad: El museo Manuel Torres, La Bailona en el Paseo Alcalde Blanco, el Hotel Villa de Marín, las Casas de Cultura de Santomé y Seixo o el Ateneo Santa Cecilia son algunos de los lugares que reunirán los diversos actos.

Algunas de las citas señaladas serán la proyección del largometraje documental «Salvaxe» dirigido por Emilio Fonseca el miércoles 20 de agosto a las 21.00 horas en el Parque Azul de Cantodarea o la Gala de entrega de premios que tendrá lugar el sábado a las 20.00 horas en el Museo Manuel Torres.

Durante los tres días se sucederán proyecciones y masterclass para que todos los interesados en lo audiovisual se acerquen.

Además, el festival tiene planeadas citas para los más pequeños como el Taller Infantil Audiovisual sobre efectos especiales o la sesión infantil de proyecciones.

Al acto de presentación acudió la concejala Itziar Álvarez que recalcó la importancia de iniciativas como esta para enriquecer el tejido cultural de la localidad.

Asimismo, también estuvo presente en el acto la escritora y periodista Elena Gallego, que este año forma parte del jurado de selección de películas. Gallego aprovechó para fomentar el cine hecho en lo local. «El cine no es solo Hollywood», comentó.