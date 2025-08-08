En marcha la renovación del saneamiento en A Caeira

Las obras para renovar el sistema de saneamiento y pluviales en A Caeira ya están en marcha. El proyecto cuenta con una inversión de 72.026 euros, financiado íntegramente por la promotora Zoe Home, y se espera terminarlo en dos meses.

La promotora tenía previsto ejecutar la conexión a la red de pluviales y saneamiento mediante pozos de bombeo hasta la red existente en la rúa Illa de Tambo. Se trata de una red que está en el fin de su vida útil, provocando averías y roturas y ocasionando problemas de inundación en las pistas de tenis e, incluso, en viviendas, ya que parte de la red transcurre a través de esta instalación y los colectores están situados en parcelas privadas en las que, con posterioridad, se fueron construyendo edificios, por lo que no es posible tener acceso para realizar ninguna actuación.

Con el fin de solucionar este problema, el Concello de Poio, Zoe Home y la inmobiliaria Club de Tenis firmaron un acuerdo para renovar el trazado de las redes de saneamiento y pluviales, que se desplazarán a las vías públicas, eliminando el paso por propiedades privadas. Esta mejora beneficiará tanto a las nuevas viviendas en construcción como al conjunto de la comunidad de A Caeira.

Por otro lado, también se separarán las redes de abastecimiento y saneamiento para mejorar la eficiencia del sistema, evitar sobrecargas en la red y garantizar una mejor gestión de los recursos. Este nuevo trazado comienza en la calle Illa de San Simón.