Éxito del Verán Literario de Nós, que hoy recibe a Ulises Bértolo

La librería Nós de Sanxenxo ha iniciado su Verán Literario con gran éxito. Tras la presencia el miércoles de Pedro Feijoo con su obra Donde nacen las bestias, hoy es el turno, desde las 20.00 horas, de Ulises Bértolo que recibirá a sus lectores para firmar su última novela Exitus. Ulises Bértolo nace en Madrid en 1967 y es escritor, abogado, profesor de derecho y académico de número de la Academia Xacobea. Es autor de tres novelas: La sustancia invisible de los cielos, Orthodoxia y La Dama del Norte, las cuales gozaron de una buena acogida y recibimiento por parte de los lectores. Con esta última novela recibe el Premio Lloret Negre de Literatura a la mejor novela de género negro publicada en 2023 en castellano.