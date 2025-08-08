«Las modas vienen y van pero no desaparecerá nuestro servicio»

La técnica peluquera de la bohemia parisina aterrizó en Pontevedra hace más de cincuenta años para revolucionar el oficio como se conocía hasta ahora se conocían. Medio siglo después, con tijeras precisas y una elegancia innata que traspasa generaciones, Enrique Lores Escudero, de la Peluquería Riestra París recibe hoy el premio Amigos de Pontevedra como homenaje a cada conversación de espejo que ha teñido la relación de respeto de la ciudad con este establecimiento.

—¿Cuánto tiempo lleva el establecimiento abierto? ¿Desde cuándo regenta usted el local?

La peluquería hizo 53 años el pasado 15 de mayo, se abrió en el 1972 cuando un peluquero vino desde París y montó el establecimiento. Después adquirió fama y montó más peluquerías, tanto de caballeros como de mujeres -además de academias de peluquería- entonces fue repartiendo sus negocios a los diferentes empleados. Yo llevo al frente de ella desde 1983, 42 años, pero trabajando desde que tengo 14.

—¿Cuál cree que es la clave para poder mantener la peluquería durante tanto tiempo?Pues desde luego el secreto es trabajar bien, ofrecer un buen servicio y atender bien a la clientela, con amabilidad y cercanía. Debido a esta larga trayectoria, supongo que generaciones enteras de hombres frecuentan esta peluquería y pasan la tradición de hijos a padres. ¿Esto juega un papel especial en la trascendencia del local?

Sí claro, aquí vienen incluso los bisnietos de los clientes originales. Para mí esto es un orgullo, que vengan abuelos, hijos, nietos y ahora bisnietos, eso quiere decir que a estas familias las tratamos bien y que existe una tradición de venir aquí. Además de que demuestra que ofrecemos un buen servicio.

—¿Cómo diría usted que han cambiado las técnicas de peluquería y barbería desde que empezó?

Han cambiado muchísimo, ya sólo las herramientas son infinitamente mejores y los trabajadores trabajan de forma diferente. Con nuevas técnicas, pero manteniendo la esencia que nos caracteriza.

—Y las preferencias de los clientes, ¿también han cambiado exponencialmente?

Somos una peluquería más bien tradicional, no somos de estas peluquerías nuevas que hacen peinados modernos a base de máquina. Si nos mantenemos bien es porque seguimos teniendo un servicio de peluquería ‘de verdad’, tradicional. Las modas vienen y van, pero este servicio que ofrecemos nunca desaparecerá.

—¿La peluquería ha sufrido reformas o ampliación?

No, el establecimiento, sin contar los espejos y los sillones que se van deteriorando con el tiempo, se ha mantenido prácticamente igual a como lo era en un principio. Tampoco hemos hecho ninguna ampliación, el edificio es el mismo que hace 53 años.

—¿Cómo se siente al recibir el premio de Amigos de Pontevedra?

Para mí es un orgullo recibir un premio de esta categoría, yo no me lo esperaba. Que te galardone un grupo de amigos de la ciudad es algo que me hace sentir agradecidísimo.