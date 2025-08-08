Emilio de Justo reaparece en la plaza de toros de Pontevedra dos semanas después de su cogida en Santander

Emilio de Justo reaparece este sábado en la plaza de toros de Pontevedra dos semanas después de su cogida en Santander. El diestro extremeño se ha sometido a una exigente rehabilitación de fisioterapia y ha probado sensaciones en el campo antes de tomar la decisión de torear en la feria de la Peregrina el 9 de agosto en el primer festejo de la feria pontevedresa, donde comparte cartel con Sebastián Castella y José María Manzanares, con reses de Alcurrucén

El torero debuta así en Pontevedra después de completar una semana de fisioterapia intensiva y un exigente plan de recuperación con el objetivo de acelerar el regreso a los ruedos. Durante estos días, ha retomado la actividad en el campo, tentando en la ganadería de Garcigrande y en casa del maestro Enrique Ponce, donde ha probado su estado físico con sensaciones positivas.

Aunque todavía arrastra algunas molestias derivadas de la lesión, Emilio de Justo ha decidido torear en Pontevedra, motivado por la ilusión de debutar en esta plaza y de afrontar el importante mes de agosto que tiene planteado, en el que afrontará una docena de compromisos y estará en plazas de gran relevancia en la temporada como son Bilbao y Málaga.

Emilio de Justo, sufrió dos fracturas el pasado 24 de julio, una en la escápula y otra en una costilla de la región dorsal izquierda, en la plaza de toros de Santander. Sin embargo, la lesión que más dolorido lo ha mantenido desde entonces y que más ha comprometido su recuperación, ha sido la rotura del músculo redondo mayor, que le dificultaba la completa movilidad de hombro y brazo, y le obligó a cancelar sus citas en Huelva y en Azpeitia.