Educación diseña la renovación a medio plazo del colegio A Florida de Sanxenxo

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, presentaron este viernes en el salón de plenos a la comunidad educativa del centro el Plan Director de colegio A Florida. La actuación, que se plantea a medio plazo y sin un calendario concreto, supondrá una inversión de 4,5 millones de euros y se ejecutará en tres fases para poder compaginar la actividad escolar y las obras. «Se valoró la posibilidad de un nuevo colegio, pero no queríamos trasladar al alumnado ni tampoco renunciar a la actual ubicación de este emblemático centro educativo», explicó Martín.

La actuación va más allá del compromiso adquirido por el Concello y Xunta en 2023, pues además de la reforma de las instalaciones actuales de 11.429 metros cuadrados, hay que sumar la ampliación de otros 6.300 m2 de nuevos equipamientos educativos en terrenos que el Concello ha adquirido en los últimos años. De manera que con las mejoras el colegio pasará a tener 17.729 m2, un incremento del 55% de la superficie actual.

A las actuaciones previstas en las parcelas exclusivamente educativas se suman otras mejoras que dependen del Concello en una superficie de 4.057 metros. Es el caso del arroyo de A Carabuxeira y la prolongación de la rúa Poetas Galegos hasta su intersección con la subida de Miraflores, donde está prevista una rotonda. Es «una actuación que facilitará el funcionamiento del nuevo acceso del colegio por la rúa Miraflores», según el gobierno local.

Las actuaciones previstas se dividen en tres fases. En la primera destaca la creación del nuevo acceso para vehículos por la subida de Miraflores que incluye un aparcamiento para coches y autobuses y la construcción de la nueva pista deportiva cubierta. Está previsto que comience la obra a finales de 2026 y está valorada en 1,8 millones.

La segunda incluye la rehabilitación integral de los dos edificios de primaria y el de educación infantil, así como la mejora de eficiencia energética que permitirá reducir hasta un 40% el gasto de la factura energética. Además, de la ampliación del comedor y la cocina. Las obras está previsto que comiencen en 2027 y el coste previsto rondará el 1,5 millones. La tercera supone la ampliación del edificio de Primaria en 440 m2 y los parques de recreo de Primaria e Infantil que dispondrán de 790 m2 más. Las obras está previsto que se inicien en 2029 y la inversión será de 1,2 millones.

El Concello subraya que «la mejora y la ampliación cambiará sustancialmente este centro que dispondrá de mayor accesibilidad, nuevos espacios, reforma de los existentes y más iluminación natural y eficiencia energética».