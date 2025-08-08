Cotorredondo e Tambo, destinos do programa +Convivencia
REDACCIÓN
Pontevedra
A Deputación continúa esta semana as saídas programadas ao abeiro do programa provincial +Convivencia con dúas novas actividades que mobilizarán un total de 135 persoas chegadas desde os concellos de Poio e Vigo. A máis multitudinaria será a excursión da veciñanza de Poio, coa mobilización de 100 persoas este venres a través do Centro Cultural Ateneo de Corredoira que se achegarán á illa de Tambo para coñecer un dos enclaves turísticos máis descoñecidos da súa localidade. Ademais, outras 35 veciñas e veciños de Vigo visitarán este xoves o Parque da Natureza de Cotorredondo (Vilaboa) e a enseada de San Simón (Redondela) a través da Asociación Amicos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- «Pontevedra es la prueba de que vale la pena aplicar las zonas de bajas emisiones»
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- Cuspedriños supera las altas temperaturas para disfrutar de una rapa multitudinaria
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- Los Bomberos de Pontevedra revelan que están con el «servicio caído» en plena ola de calor
- La «marea roja» se hace muy visible en playas de Sanxenxo