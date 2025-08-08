El Concello de Poio insta a los bares a cumplir las normas al precintar un local en Combarro

El Concello de Poio ha precintado una tapería en Combarro por «carecer de licencia de actividad, incumplimientos urbanísticos y un amplio historial de denuncias por molestias y apropiación de espacio público», según informó ayer el gobierno local, que explica que «se trata de la Tapería La Terraza Chill Out, en Rúa 3, un establecimiento que lleva acumuladas varias denuncias desde los años 2015, 2017, 2019, 2022 y 2024. Los motivos principales de las quejas fueron molestias por ruido, olores, humo, apropiación indebida de espacio público y la ausencia de la correspondiente licencia para ejercer la actividad», añade el Concello.

En febrero de 2024, «vistas las numerosas denuncias realizadas tanto de particulares como de la Policía Local y de la Guardia Civil», el Concello de Poio abrió un expediente administrativo otorgando un plazo de quince días de audiencia a la afectada para la legalización de la actividad. Tras confirmar que las irregularidades y los problemas persistieran, sin que se procediera al cese de la actividad, se acordó el precinto del local». Esta medida fue ejecutada por la Policía Local en la mañana de este viernes y afecta a «las instalaciones y otros elementos que se utilicen para realizar la actividad en el exterior».

Coincidiendo con este precinto, el Concello de Poio inició esta misma semana una campaña informativa entre la hostelería del casco histórico para recordar a los establecimientos que están obligados a cumplir con la normativa vigente en cuanto a la ocupación de la vía pública, no pudiendo superar ni el número de mesas ni de sillas autorizadas.

Además, exige que al final de la jornada y después del cierre, se aseguren de que el suelo quede completamente limpio, libre de residuos, aceites y otras sustancias que puedan deteriorar la piedra de las calles o generar malos olores. En esta línea, en la carta remitida a cada local el gobierno local apunta también que no pueden dejar las bolsas de basura en la calle, están obligados a depositarlas en los contenedores correspondientes y deben asegurarse de que las bolsas no están rasgadas y gotean líquidos o salsas.

El Concello subraya que «son unas normas importantes para respetar la convivencia entre la actividad turística y el vecindario, pues la falta de limpieza y orden en la vía pública puede perjudicar a la calidad de vida de los residentes de Combarro y dañar la imagen del municipio». Así, desde el Concello de Poio se advierte de que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones, cierre temporal o definitivo de la actividad y otras medidas administrativas que se consideren necesarias.