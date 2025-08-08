La comunidad del colegio San Clemente expone sus quejas al conselleiro
REDACCIÓN
Caldas
La comunidad educativa del colegio San Clemente de Caldas, en conflicto desde hace semanas con la Xunta por la eliminación de una unidad del centro y los problemas con el profesor de inglés, pudieron exponer personalmente sus quejas al conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Aprovecharon una visita del responsable autonómico al vecino municipio de Moraña el pasado miércoles.
Los padres agradecieron a Rodríguez «su tiempo y el compromiso de estudiar la situación del CEIP San Clemente y de retomar los contactos», mediante una llamada telefónica ayer mismo. Insisten en que «seguimos confiando en que la Xunta rectifique y devuelva a nuestro colegio lo que nunca debería haber perdido».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- «Pontevedra es la prueba de que vale la pena aplicar las zonas de bajas emisiones»
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- Cuspedriños supera las altas temperaturas para disfrutar de una rapa multitudinaria
- «Queremos que la gente entre en un universo musical de sensaciones»
- Altas expectativas en las galerías de la Oliva ante el futuro edificio de lujo
- Los Bomberos de Pontevedra revelan que están con el «servicio caído» en plena ola de calor
- La «marea roja» se hace muy visible en playas de Sanxenxo