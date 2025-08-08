La comunidad del colegio San Clemente expone sus quejas al conselleiro

La comunidad educativa del colegio San Clemente de Caldas, en conflicto desde hace semanas con la Xunta por la eliminación de una unidad del centro y los problemas con el profesor de inglés, pudieron exponer personalmente sus quejas al conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Aprovecharon una visita del responsable autonómico al vecino municipio de Moraña el pasado miércoles.

Los padres agradecieron a Rodríguez «su tiempo y el compromiso de estudiar la situación del CEIP San Clemente y de retomar los contactos», mediante una llamada telefónica ayer mismo. Insisten en que «seguimos confiando en que la Xunta rectifique y devuelva a nuestro colegio lo que nunca debería haber perdido».