«Aquí cántase» marca hoy el inicio de la «semana grande» festiva

«Aquí cántase», una actividad grupal que reivindica el canto tradicional, marcará esta tarde el inicio de la «semana grande» en honor a la Virgen Peregrina. Decenas de cantores han participado en las últimas semanas en los ensayos, y en el general celebrado el pasado miércoles los asistentes tuvieron oportunidad de probar por primera vez sus voces para este espectáculo que convoca a decenas de participantes.

Animado por el grupo de música tradicional Maravallada, «Aquí cántase» empezará a las 21 horas y se desarrollará en las plazas de Curros Enríquez, Teucro, Teatro Principal y Santa María.

Con la xuntanza de los Premios Amigos de Pontevedra, que tendrá lugar en la finca Batacos, el espectáculo de canto tradicional será el arranque de diez intensas jornadas. Mañana las periodistas Susana Pedreira y Diana L. Varela, impulsoras del congreso «As mulleres que opinan son perigosas», leerán a mediodía el pregón desde la balconada de la Casa Consistorial. Tras el chupinazo de inicio de las fiestas, se celebrarán pasacalles y para las 13,15 horas está previsto el traslado de la carroza procesional de la Virgen Peregrina para la ofrenda floral.

Se sucederán actuaciones de distintas agrupaciones folclóricas y a las 21 horas A Ferrería acogerá un festival folclórico que dará paso a las 22,30 horas al concierto de Lendakaris Muertos en la plaza de España. A medianoche, se lanzarán los fuegos de artificio entre los puentes de O Burgo y Santiago.