La embajadora informal de Combarro

«En mi locura he hallado libertad y seguridad; la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido». Lo escribió el célebre escritor libanés Khalil Gibran que, como Camila Villar Pérez, sabía de libertad y soledad. También de no ser del todo entendido, al igual que le sucedía a esta vecina de Combarro que, sin saberlo, acabó siendo la gran embajadora informal de la villa.

Nació a principios del pasado siglo en la misma casa donde vivió, en las inmediaciones de la Praza da Fonte. Su marido y gran amor «murió en la guerra, y su única hija falleció con 8 años», recuerda Elena Couselo Buceta, descendiente de nuestra protagonista. Siempre vestida de luto, Camila se refugió en el contacto con los primeros turistas que visitaban Combarro.

«Vendía fruta enfrente de su casa, también chucherías» y a esos primeros foráneos que recorrían asombrados el centro histórico (muchos de ellos reconocidos artistas que acudían a la villa para pintarla) les ofrecía conchas y las postales más iniciales de la villa. Cubierta siempre con un pañuelo, solía mostrar sus productos en cestos, bajo el cruceiro en la plaza que era, y sigue siendo, visita obligada en el centro histórico.

«Los vecinos decían que estaba un poco loca, ofreciendo conchas a los turistas, cuando la realidad es que años después prácticamente todos vivimos del turismo», reflexiona Elena Couselo, cuya abuela cuidó a Camila hasta sus últimos días.

«No tuvo más hijos, nunca quiso volver a casarse. Estaba superenamorada de su marido y decía que no quería más hombres». Graciosa, ocurrente y elocuente, en la gris España de la postguerra esta vecina contaba con ingenio su día a día a los turistas, en un Combarro muy diferente al de la actualidad.

Siempre enlutada y cubierta por un pañuelo, su imagen y su resuelta personalidad la convirtieron en un símbolo de la villa

«Coincidiendo con el 40 aniversario de la declaración de Conjunto Histórico Artístico lo contaba muy bien el anterior alcalde, Luciano Sobral: ahora nos movemos más, todos tenemos vehículos etc, pero entonces Combarro estaba muy aislado, ni siquiera venían vecinos de localidades tan próximas como Campelo, muchos de los vecinos de Poio no venían aquí en su vida, o a lo sumo dos veces».

Camila Villar Pérez atendiendo a un cliente en una imagen que es ya un clásico de la historia local de Combarro. / FdV

En este escenario, Camila se forjó como una pionera: a todos los que acudían al cruceiro y la fuente les relataba su historia, su forma de vivir, compartía anécdotas y curiosidades. No se conservan muchas fotos de ella, «quizás hay más con turistas, porque muchos me dicen que sus abuelos tenían una foto con ella», recuerda su familiar, pero su imagen acabó por convertirse en un icono.

Siempre pendiente de la actualidad (Elena Couselo explica que «vivía enganchada» a su pequeña radio) en una ocasión no reconoció a un presidente. «No le ponía cara, porque en Combarro no había televisión» y, tras conocerla y advertir con asombro que no sabía quién era, el mandatario «le regaló una pequeña televisión».

Con los turistas, sus otros grandes clientes y amigos eran los niños. «Les vendía golosinas», explica su familiar, «y estaba muy unida a ellos, les hablaba y se llevaba bien con ellos, aunque algunos le tenían miedo».

Camila Villar Pérez, la vecina de Combarro que será homenajeada este viernes 9 de agosto. / FdV

Tan significativo fue su legado, que la Praza da Fonte en la que vendía pasó a ser para todos los combarreses la Praza de Camila. De ahí surgió un movimiento vecinal para rebautizar este espacio y hoy el alcalde, Manuel Moldes, recibirá las firmas para solicitar un cambio formal. El homenaje se completará con una pequeña exposición de fotos y recuerdos.

Su memoria ha perdurado en las jóvenes generaciones, niños y adolescentes que nunca la conocieron (Camila falleció hace 35 años) «pero que hoy quedan con sus amigos en la plaza y no dicen quedamos en la Praza da Fonte, sino quedamos en la de Camila».

Elena Couselo agradece que «tanto el anterior alcalde como el actual me animaron a proponer» el cambio de nombre, y le llama especialmente la atención el gran respaldo popular a la iniciativa. «Ni una, no hemos tenido ni una sola oposición a lo que es una realidad: la plaza lleva el nombre que todos le dimos sin que nadie nos obligase». Solo resta ahora el reconocimiento oficial a una precursora que, como recuerda su familia, supo ver la oportunidad del turismo. «Nos lo dicen siempre: hay que ver lo que era Combarro hace unos años y ahora vivimos del turismo», recuerda su familiar antes de bromear: «si fuese verdad lo que decían de ella, ahora estamos todos locos».