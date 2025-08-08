Borela honra a San Antón e San Roque e Caroi ao Neno Xesús
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
Pazos de Borela desenvolverá o 9 de agosto as festas na honra de San Roque e San Antón. Ás 13 horas terá lugar a misa solemne seguida de procesión, acompañada pola agrupación musical tradicional Afoutes do Canón de Pau e a sesión vermú contará coa presenza das pandereteiras As Afoutiñas.
Pola súa banda, Caroi festexa os días 7, 8 e 9 de agosto ao Neno Xesús onde o prato forte foi o concerto do dúo musical Minguante, que chegou a través do programa «Cerdedo-Cotobade en Sons».
