Barro pon en marcha unha nova edición de ‘Xoves ao Clareo’
REDACCIÓN
O Concello de Barro vén de presentar unha nova edición de ‘Xoves ao Clareo’, o programa de actividades de verán dirixido á mocidade do municipio, que busca ofrecer alternativas de ocio de calidade, fomentar a participación xuvenil e promover estilos de vida activos e saudables.
Esta edición desenvolverase durante catro xoves consecutivos, entre o 14 de agosto e o 4 de setembro, no espazo do Pazo da Crega. O calendario inclúe propostas moi variadas, pensadas para conectar coa diversidade de intereses da mocidade: 14 de agosto, Festa Holi (21.00 horas); 21 de agosto, Rocódromo (20.00); 28 de agosto, Circuíto en bici (20.00); y 4 de setembro, Baile Urbano (20.00 ).
A idade recomendada para participar é a partir dos 12 anos, e todas as actividades requiren inscrición previa a través da páxina web do Concello.
O concelleiro de Cultura e Mocidade, Adrián Silva, destacou que «con ‘Xoves ao Clareo’ queremos seguir xerando espazos atractivos para a mocidade, que lles permitan vivir novas experiencias, descubrir actividades diferentes, relacionarse entre iguais e ocupar o seu tempo libre con propostas que lles aporten algo positivo».
