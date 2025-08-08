El autobús urbano de Pontevedra será ampliado si la puesta en servicio del Gran Montecelo eleva su demanda

La creación de más líneas, o el refuerzo de las actuales, en el autobús urbano en Pontevedra, implantado en octubre de 2021, discurre en paralelo al calendario del futuro hospital único de Montecelo. Con la linea que acude a esas instalaciones como la más utilizada, el Concello decidirá la mejora de ese servicio y el aumento de la demanda así lo aconseja. Y todo apunta a que será así.

Sin una fecha exacta para poner en servicio el Gran Montecelo, todo apunta a que comenzará la mudanza a final de año y entre otros traslados se incluye el de consultas externas ahora en la Casa del Mar y en parte del Hospital Provincial, lo que disparará sin duda el número de usuarios. El gobierno local admite que el uso de estos autobuses «crece cada día» pero prefiere mantener la prudencia hasta que se abre el Gran Montecelo. «Una vez que entre en servicio, se analizará la demanda y se decidirá», señaló ayer el concejal de Infraestruturas, César Mosquera, si bien da por hecho que a lo largo de 2026 sí habrá que tomar medidas de refuerzo.

Desde su implantación en 2021 ya se superan en total los dos millones de usuarios en las dos líneas urbanas actuales. En 2024, este servicio pactado entre la Xunta y el Concello, alcanzó su récord de trayectos, con 704.646, a una media de casi 59.000 cada mes, un aumento de más del 27% con respecto al ejercicio anterior.

Según los últimos datos facilitados por el Concello, más del 60% de los usuarios utilizaron la línea 2, donde se registra en especial el incremento de la demanda. Actualmente solamente hay dos líneas urbanas en Pontevedra. La L1 es la que va desde Monte Porreiro a las estaciones y la L2 es la que hace el recorrido entre Monte Porreiro y Praza de Galicia pasando por Montecelo.

En el caso de la primera, la frecuencia es cada media hora y las salidas se efectúan siempre a las y cuarto o menos cuarto, comenzando a las 7.15 en la dirección Monte Porreiro-Estaciones y a las 7.45 en la dirección contraria. Los sábados se dilatan los tiempos y las salidas son a y media desde Monte Porreiro y a en punto desde las estaciones, con una frecuencia de una hora entre un bus y otro. Los domingos y festivos solo hay cinco horarios disponibles entre las 10 y las 20.30 horas.

En la segunda línea, la más utilizada y donde se estudiará el refuerzo a Montecelo, la frecuencia también es cada media hora y a las horas en punto y a y media de lunes a viernes y a partir de las 7.30 horas. Los sábados tienen una frecuencia de una hora desde las 7.30 y los domingos y festivos hay seis horarios disponibles en todo el día.

Ocho de cada diez viajes que se realizan en alguna de estas líneas están bonificados con alguno de los descuentos que se contemplan en el convenio entre Concello de Pontevedra y la Xunta por el pago con las Tarxetas de Mobilidade de Galicia, Xente Nova y Tarifa 65+. De hecho, desde la Consellería de Presidencia se destaca que la introducción de la bonificación del 50% en el precio de las tarifas propició un aumento de un 60% en la demanda en todas las líneas.

El precio del billete para pago en metálico es de 1,50 euros, pero en caso de que el usuario disponga de la tarjeta de Transporte Metropolitano de Galicia (TMG) se le hace un descuento del 10% y queda en 1,35 euros. Además, en caso de que los viajes sean con origen y destino en Pontevedra, se le suma la subvención municipal de 0,50 céntimos. Esto deja el viaje en 0,85 euros.

A finales de 2024 Xunta y Concello de Pontevedra acordaron mantener en todo 2025 las bonificaciones en el transporte urbano, así como prorrogar las dos líneas de autobús de interés municipal hasta 2028. Se ampliaba así la colaboración por la que desde 2021 se activaron descuentos en los viajes de autobús realizadas dentro del municipio y se pusieron en marcha las dos líneas urbanas que se prestan a través de las concesiones de transporte público autonómico.

Coche de punto

El Concello tiene en marcha otra modalidad de transporte, más limitada y basada en los taxis, el Coche de Punto. Las últimas cifras de viajes (no de usuarios) facilitadas por el Concellos señalan una media mensual de unos 170, entre octubre y junio: octubre (152), noviembre (209), diciembre (177), enero (160), febrero (181), marzo (169), abril (137), mayo (175) y junio (170).

«Excepto un par de meses, la cifra parece bastante estabilizada entre las 165 y 170 viajes mensuales», explicó Mosquera. «En cuanto al coste que supone todo esto para el Concello, quedaría, como ejemplo, en el mes de Junio, 1.506,96 euros. A este ritmo, al final de año, la subvención destinada la este servicio será de unos 20.000 euros».

Mosquera recordó que no existía ningún objetivo concreto en el referido la cifras, sino que la idea era poder ofrecer un servicio que cubriera una necesidad concreta, como es la de facilitar la conexión entre las parroquias y la ciudad, cuando no se dispone de otro tipo de medio de transporte, sea familiar, social o público, atendiendo necesidades puntuales. «Mereció la pena todo el esfuerzo para echar a andar este servicio, al tiempo que se mantienen las redes sociales y familiares a la hora de ayudar a un vecino a acercarse hasta el centro», indicó.

El pago con el móvil, disponible en septiembre

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, anunció ayer que el proyecto piloto de la Plataforma Galega de Mobilidade 4.0 MoBT, que permite el pago en el autobús a través del teléfono móvil se implantará en septiembre en Pontevedra. Este servicio, que elimina la necesidad de acudir a una oficina bancaria, de disponer de una tarjeta y de recargar en el cajero, está implantado desde julio en diversas rutas de las áreas de Compostela y del Deza, así como en la Liña Conecta que une las ciudades de A Coruña y Lugo.

Según anunció el conselleiro, la previsión es ampliar ya en septiembre el proyecto piloto a las áreas de Pontevedra, O Salnés y O Morrazo. El listado de municipios con MoBT aumentará así hasta 26 al sumar Bueu, Cangas, O Grove, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo y Vilaboa. Además, en septiembre se extiende también la solución MoBT Xente Nova, destinada a las personas menores de 21 años beneficiarias de la Tarxeta Xente Nova, que solo precisarán registrarse en la aplicación para disfrutar de los 60 viajes gratuitas al mes. De este modo, la medida estará operativa para este colectivo en los 127 contratos de transporte regular de viajeros por carretera que conforman la red de transporte público titularidad de la Xunta.La nueva aplicación está disponible ya desde julio tanto para los dispositivos Android como para Apple, que coexistirá temporalmente con la actual Transporte Público de Galicia.