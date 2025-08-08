Las actividades festivas de Pontevedra han convocado ya a más de 100.000 espectadores

Más de 100.000 personas han disfrutado hasta el momento de las actividades de la programación festiva, conciertos, teatro, festivales e iniciativas de animación de calle que se han desarrollado en el marco de 45 programas diferentes.

Sin contabilizar el Festival de Jazz, que clausura esta noche el guitarrista estadounidense Robben Ford, han convocado a ese elevadísimo número de espectadores, a unas horas de que hoy arranque con el “Aquí cántase” la “semana grande”, que multiplicará la afluencia.

Ésta se refleja en “una ciudad repleta de gente”, señaló en la mañana de este viernes el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, que destacó el éxito de “todos los espectáculos tanto por número de asistentes como por calidad y la valoración del público”.

Se trata, añadió, de “un éxito de la ciudad” y de un vecindario “que se echa a las calles” para celebrar y disfrutar de un programa en el trabajan más de 2.500 personas y por encima de 180 empresas, según las cifras que expuso el edil.

El concierto de Jennifer Lopez, los festivales Bigsound y Urbana Monte Porreiro o la feria de artesanía Chalana son algunas de las exitosas citas a las que se refirió Demetrio Gómez.

Hasta estos momentos pasaron por los palcos y en general los escenarios festivos 838 artistas, el 82,5% de ellos gallegos, recordó Demetrio Gómez antes de expresar su satisfacción porque la valoración del público de la calidad de las propuestas se corresponda en un porcentaje tan alto con propuestas de creadores de la Comunidad.

Especialmente, el concejal de Fiestas quiso felicitar la intensa labor de los distintos departamentos municipales (a la cabeza Cultura e festas, pero también Intervención, Policía Local, Bomberos, servicios de alumbrado, limpieza etc) para sacar adelante una programación que en todo el verano desplegará más de 300 actividades para todos los públicos.

Tras este extenso e intenso arranque, hoy “todo está listo y en orden” para que a partir de las 21 horas cientos de cantores tomen distintas plazas del centro histórico en una reivindicación del canto tradicional con el que arranca la semana en honor a la Virgen Peregrina. Vamos a disfrutar las fiestas, concluyó, “del mejor modo: la manera de hacer las cosas de Pontevedra”.

Por otra parte, el presidente de la Diputación, Luis López, será el encargado de realizar la ofrenda institucional a la patrona de la provincia el próximo domingo a mediodía en el santuario de la Virxe Peregrina.

La institución provincial recuerda que será la segunda ocasión en la que López lea la ofrenda, tras la que realizó en 2023, solo unas semanas después de su toma de posesión como presidente de la Diputación, y toma el relevo del vicepresidente Rafa Domínguez, que asumió este cometido el año pasado.

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, oficiará la misa solemne, que dará paso a partir de las 21 horas a la procesión de la Virgen Peregrina, que saldrá del santuario y recorrerá diversas calles de la ciudad.