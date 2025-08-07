San Salvador celebra sus fiestas patronales tras el pregón del párroco
REDACCIÓN
Poio
Tras el pregón en la noche del martes a cargo del párroco Jorge Gómez Gude, la parroquia de San Salvador prosigue con sus fiestas patronales. Ayer se celebró la misa solemne y la procesión y hoy jueves es el turno de la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, a las 12.00 horas, cantada por la Coral Virxe de Fátima de Campelo, seguida de la salida de la procesión acompañada por la Escola de Música Tradicional de Poio. A las 21.00 h, actuará el grupo Chispas del Lérez y a las 22.00 llega la verbena con la orquesta Los Satélites. El último día de la fiesta, mañana viernes, estará dedicado a los más pequeños, con una fiesta infantil y de la espuma desde las 18.00 horas.
