Samieira ofrece seis horas seguidas de música urbana en la Festa da Xuventude

El campo de fútbol de Samieira acoge esta noche la Festa da Xuventude, con seis horas ininterrumpidas de música, desde las 22.00 hasta las cuatro de la madrugada de la mano de algunos de los nombres más prometedores de la escena DJ gallega. La sesión comenzará con la actuación de Olalla Rodríguez, que dará paso a Aitor Alfonsín que estará en el escenario de Samieira hasta la medianoche. Después será turno de Rubén Rey y a la una de la mañana saltará Hugo Martínez. Borja Solla comenzará a las 2.00 horas, para finalizar la cita con MJR, a las 3.00 horas.

El festival, de acceso gratuito, está organizado por el Concello de Poio con la colaboración de la ACD Galo Bruxo, la ACD Andaina de Samieira y la Comunidade de Montes. Se trata de una nueva propuesta dentro de la programación estival del municipio, pensada para ofrecer alternativas de ocio de calidad a la juventud local.

Tras el éxito del festival Senda do Mar, celebrado recientemente en A Seca, Poio continúa así con su apuesta por la cultura musical y anima a la juventud «a participar en esta cita para disfrutar del mejor de la escena urbana gallega en un ambiente festivo y seguro». El Concello ofrece este verano una programación cultural, lúdica y deportiva «para llenar de vida las calles, plazas, parques y playas, ofreciendo tiempo de ocio y de ocio para todas las edades y en todas las parroquias», según destaca el gobierno local.