El puerto deportivo de Sanxenxo, a tope: hay lista de espera para amarrar este mes

Sanxenxo vuelve un verano más a colgar el cartel de completo en agosto y a habilitar una lista de espera para los que quieren atracar su embarcación en el puerto Juan Carlos I durante este mes. La dársena deportiva de Sanxenxo cuenta con una superficie concesional de 123.222 metros cuadrados. Sus instalaciones comprenden una lámina de agua de 90.000 metros cuadrados, junto con 450 puntos de amarre y más de 25.000 metros cuadrados de espacio peatonal. A los amarres de alquiler estival y anuales fijos se suman las concesiones y los amarres variables para el tránsito de embarcaciones.

Además, dispone de una bocana de 50 metros y un calado que oscila de cinco a ocho metros y 450 amarres de entre ocho y 45 metros. Los servicios incluyen grúa, wifi en pantalanes, recogida de todo tipo de residuos, vigilancia 24 horas, y acceso restringido a pantalanes, entre otros.

Durante el primer semestre de este año, recalaron en el puerto un total de 118 embarcaciones, 95 a vela y 23 a motor. La bandera más repetida fue la española con 72 barcos, seguida de la francesa (17), de la irlandesa (7) y de la portuguesa (4). En cuanto a nuevas banderas, atracaron barcos de Australia, Grecia, Polonia y Bélgica, entre otros. Las grandes esloras siguen siendo predominantes, el 68% de los barcos que atracaron en este primer semestre tiene entre 12 y 15 metros.

El puerto tiene servicio de gasolinera donde también se incrementaron los litros vendidos respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 26.858,89 litros de gasolina a 27.227,34 litros y de 30.098,24 litros de gasoil a 34.265,96 litros.