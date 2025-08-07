El primer boletín del Colón gallego

La Asociación Amigos de la Casa Museo Cristóbal Colón acaba de publicar el primer número de su boletín informativo, una nueva herramienta con la que buscan divulgar novedades, estudios y aportaciones alrededor de la teoría del origen poiense del navegante. Fue presentado ayer con la participación del alcalde de Poio, Ángel Moldes, y de la concejala de Turismo, Rocío Cochón, que acompañaron al presidente de la asociación, Pedro Martín Gilarranz, en la Casa Museo Colón, en Portosanto, que este año repite distintivo de calidad Centro Azul.

El objetivo de la publicación es convertirse en un referente informativo sobre todo lo que se vaya conociendo sobre Colón, priorizando las aportaciones procedentes de Galicia, pero también abriéndose a otras teorías que puedan enriquecer el debate histórico. El número cero del boletín, dirigido y coordinado por Lino J. Pazos, incluye contenidos dedicados a la trayectoria de la propia asociación, a la recuperación de la celebración del Día de Colón en Combarro, y a las principales actividades desarrolladas en los últimos dos años en el municipio. Entre ellas, destaca la exposición de pintura “Con acento de Poio, o noso Colón”, organizada por Galicia Histórica en colaboración con el Concello; la recepción del facsímil de la Carta de Colón anunciando el Descubrimiento del Nuevo Mundo, fácil por Luis López Basalo; o la visita de Yolanda Rey Junquera-Huergo, descendiente directa de Pedro Madruga, al municipio.

Con esta iniciativa, la Asociación Amigos de la Casa Museo Cristóbal Colón reafirma su compromiso con la divulgación histórica y con el impulso de las investigaciones que sitúan a Galicia como cuna del navegante.