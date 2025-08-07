El PP de Pontevedra pide información sobre una posible agresión homófoba

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado al Concello de Pontevedra que facilite toda la información disponible sobre una posible agresión de carácter homófobo ocurrida en Benito Corbal. Los hechos se produjeron, indica la formación política, en la madrugada del pasado sábado 2 de agosto en la calle Benito Corbal.

“A la altura del local Tropicana” señala el PP citando “diversas fuentes”, dos jóvenes “habrían sido agredidos verbal y físicamente con insultos homófobos”.

La concejala del Partido Popular, Silvia Junco, presentó en la mañana de este jueves un escrito, al amparo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), solicitando “informes, partes de actuación, intervenciones policiales y cualquier otro documento relacionado con los hechos, siempre dentro del marco legal vigente en materia de protección de datos personales”.

La edil indica que el objetivo es “esclarecer qué ocurrió realmente esa noche. Si se confirma que se trata de una agresión de carácter homófobo, estaríamos ante un hecho gravísimo que merece una respuesta firme por parte de las instituciones”.

La edil popular hizo también un llamamiento a la ciudadanía y pidió la colaboración de “cualquier persona que haya presenciado los hechos o pueda aportar información relevante. La violencia no tiene cabida en Pontevedra, y menos aún cuando está motivada por odio o discriminación”.

El Partido Popular muestra su condena a cualquier tipo de violencia y reafirma su “compromiso en la lucha contra los delitos de odio” en la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, “independientemente de su orientación sexual o identidad de género".