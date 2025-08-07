Pontevedra acoge la XXXV edición de la Feria de la Miel

La XXXV edición de la Feria de la Miel llega a Pontevedra para llenar de dulzor y productos novedosos la calle Serra el próximo lunes 11 de agosto. Para esta celebración, disponible hasta el jueves 14, se instalarán dos carpas en frente de la plaza de abastos, donde se desarrollará la feria y las diferentes actividades. Allí estará el mercado de miel y artesanía, abierto tanto en horario de mañana, de 10 a 14 horas, como de tarde, de 18 a 21.30 horas.

La inauguración de la festividad será a las 11.00 horas y estará amenizada por un grupo de pandereteiras y cantareiras. Posteriormente, a las 12.30 horas, se dará paso a una cata de miel de Galicia. Sin embargo, a lo largo de la feria también se podrá disfrutar de otras degustaciones, tanto innovadoras como tradicionales, como son el helado y el queso con miel, la cata de la bebida hidromiel o el yogur con miel, entre otras.

La concejala de Promoción Económica Anabel Gulías durante la rueda de prensa de la Feria de la Miel / FdV

Todo esto forma parte del cartel de esta celebración que cuenta con distintas actividades, que se realizan tanto de mañana como de tarde. Entre estas, también se encuentran los talleres explicativos de cómo se extrae la miel, donde la gente se puede sentir apicultor por un día. Asimismo, el evento también cuenta con distintas actuaciones, como la de Brais das Hortas, galardonado en los Premios de la música Martín Codax este año, o la de Asacocirco y Rebeca, un espectáculo que fusiona la esencia del circo con acrobacias y más elementos. También habrá pintacaras y juegos cooperativos, como el de encontrar la miel, pensado para que los niños y sus familias conozcan más los monumentos de Pontevedra mientras realizan una búsqueda que, si la completan, obtendrán un premio.

Estos productos cuentan con la etiqueta de Indicación Geográfica Protegida que avala la procedencia gallega de la miel, así como los controles más restrictivos por los que pasa, que son muestra de su calidad.

Por otro lado, el presidente de la Agrupación Apícola de Galicia, José María Seijo, destaca que la apicultura está pasando por un momento complicado, ya que la climatología y la lucha contra la velutina imposibilitan el buen desarrollo de las abejas y, en consecuencia, de los productos que de ellas se extraen. Además, el eucalipto está floreciendo de manera temprana, en la época en la que la velutina tiene mayor presencia, por lo que las colmenas están prácticamente sin población y no se puede recoger mucha cosecha. Este cambio en la producción conlleva un cambio en el resultado: “Hasta ahora, siempre teníamos mieles muy claras, pero con el cambio de floración está apareciendo una miel de silva, de zarza, que cristaliza rápidamente, pero esto es señal de pureza. Toda la miel que es manipulada y sometida a temperaturas que rompan el sistema de cristalización que forma, destruye sus propiedades”, comenta el presidente.

Por último, es necesario destacar que además de la miel y otros productos como el polen, el propóleo, la cera o la jalea real, beneficiosos para nuestra salud, las abejas mantienen la ecología y la polinización de muchos frutos y plantas, por lo que adquieren especial relevancia.