Pontevedra y otros 5 concellos captan 40.000 metros cúbicos al día del Lérez

El Concello pide a la Xunta que adopte medidas para garantizar el caudal del Lérez, a la cabeza que Ence pare su captación. La situación en estos momentos es «realmente preocupante», resumió ayer el concejal Xaquín Moreda, y afecta tanto a la supervivencia de la biodiversidad como al abastecimiento a Pontevedra y a los concellos limítrofes, que en estos momentos captan un total de 40.093 metros cúbicos por día del río.

En los dos últimos días, detalló el edil, el caudal máximo se ha situado en 1,49 metros cúbicos, por debajo del ecológico (establecido en 1,516) y entre los tres más reducidos de los últimos 15 años.

Sumado a las predicciones que apuntan a que no habrá lluvias en los próximos 15 días, el contexto «no es nada favorable», reconoce el gobierno local. El pasado jueves el Concello ya efectuó recomendaciones para reducir el consumo, pero ahora demanda «medidas a otro nivel», tanto que la Xunta pida a Ence que pare su captación como que los concellos limítrofes tomen medidas para reducir el consumo, el más alto de los últimos años.

Aún reconociendo la difícil situación, Xaquín Moreda recuerda que en estos momentos Pontillón de Castro está al 94% de capacidad, lo que garantizaría un mes de abastecimiento.

En los últimos días (en concreto entre el 28 del pasado julio al 3 de este mes) Pontevedra ha consumido 15.272 metros cúbicos de agua por día, un umbral que se ha mantenido estable en los últimos años.

Tras la Boa Vila se sitúa, con 8.056 metros cúbicos, Sanxenxo, cuya demanda se ha incrementado sensiblemente (en 1.800 metros cúbicos) desde 2022, el verano en el que se produjo otra crisis del agua que obligó a Ence a parar la captación. «Ahora estamos a niveles iguales o peor», señaló el concejal.

Marín consume 7.181 metros cúbicos cada día, Poio 4.657 y Bueu 4.480. Este último municipio también ha incrementado su demanda, en este caso en 907 metros cúbicos, desde 2022.

Finalmente, Ponte Caldelas es el que registra una menor demanda, unos 447 metros cúbicos residuales.

El gobierno local hace un llamamiento, muy especialmente a los concellos que incrementaron el consumo, para que adopten medidas de ahorro.

Moreda recordó que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, «dijo ayer (por el pasado martes) que no había problemas» y que actualmente los embalses gallegos están en un 88% de su capacidad, pero el problema, añadió, es que el abastecimiento a Pontevedra «es una captación directa», por lo que el edil pidió a la Xunta que «estudie la situación y adopte medidas, supongo que la más efectiva es que Ence pare de captar».

Esta captación industrial, aseveró, es «incompatible con el abastecimiento». La fábrica de Lourizán, señaló el concejal «consume mucha agua», si bien no hay datos exactos de en qué medida ya que se trata de «un convenio con la Xunta», igual que el Concello desconoce qué protocolos aplica.

La Xunta ha convocado para hoy una reunión de la Oficina Técnica de la Sequía en la que se valorará la situación en cada una de las unidades territoriales en las que se divide la Demarcación de Galicia-Costa, tras episodios de varias semanas de calor intenso y alta evaporación. En años anteriores y con escenarios similares, la administración gallega activó la prealerta por escasez moderada de agua.

Por otra parte, el gobierno local descarta parar las fuentes en plena ola de calor. «Las abrimos por cuestiones puntuales», señaló Xaquín Moreda, «y en cuanto descienda el calor se volverán a cerrar».