Nuevos equipamientos para el área sanitaria

La Consellería de Sanidade anunció ayer la licitación para la compra de equipamiento que permitirá realizar procedimientos diagnósticos hemodinámicos e intervencionistas coronarios en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, además de software y catéteres, por un valor total de 4,7 millones para toda Galicia.

