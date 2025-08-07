Nuevos equipamientos para el área sanitaria
La Consellería de Sanidade anunció ayer la licitación para la compra de equipamiento que permitirá realizar procedimientos diagnósticos hemodinámicos e intervencionistas coronarios en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, además de software y catéteres, por un valor total de 4,7 millones para toda Galicia.
