Nueva limpieza de Os Gafos por Vaipolorío

El colectivo ecologista en defensa del río de Os Gafos Vaipolorío convoca para este domingo una nueva jornada, la tercera, de limpieza del enclave fluvial a su paso por Figueirido, Bértola, Tomeza y Pontevedra. En esta ocasión, participarán también asociados del colectivo Capitán Gosende. Se puede confirmar la asistencia hasta mañana en el teléfono 676842942.