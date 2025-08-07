«La música no conoce fronteras ni estados sociales»

El artista onubense Manuel Carrasco pone rumbo al escenario de Costa Feira, donde actuará el sábado con el objetivo hacer de su concierto una bonita experiencia inolvidable para todos los asistentes, a quienes pretende conquistar mediante la sensibilidad de sus composiciones y su particular voz, capaz de emocionar a miles de personas. El concierto todavía cuenta con entradas disponibles, cuyos precios oscilan entre los 44 y 100 euros, dependiendo de la zona.

¿Qué le atrajo de Costa Feira para animarse a formar parte de esta tercera edición?

El cartel del que estoy rodeado en el festival es muy variado y, sobre todo, reflejo de lo mejor de la música en castellano que hay ahora mismo. No me puedo quedar hasta el concierto de mi amigo Camilo, pero me encantaría.

¿Qué espera del público gallego en este concierto?

Que intente entregarse como vamos a hacerlo nosotros, cosa que no tengo duda de que van a hacer. Galicia siempre nos ha acogido con buena predisposición… y buen pulpo, para qué negarlo.

¿Qué hace especial a «Pueblo Salvaje II», su último disco?

Lo hace especial ser el disco más libre de toda mi carrera. Ha sido creado en mi estudio, a mi manera, con poca intervención externa y mucha ilusión por ser capaz de transmitir las ganas que tenía de dar un giro al sonido de los últimos discos. Espero haberlo conseguido y que los gallegos lo valoren.

¿Cuál es la frase más valiente de este nuevo álbum?

No sé soy si soy capaz de elegir solo una, la verdad, pero destacaría «si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezando por nosotros, cambiaremos el conjunto».

¿Hay alguna canción del disco que le haya costado especialmente terminar?

Las canciones nacen de mí y cuando estoy delante del papel en blanco las cosas salen, de un modo u otro. Posiblemente este haya sido uno de esos discos donde las canciones salían a borbotones.

¿En qué se inspira a la hora de componer?

La inspiración está en cualquier sitio, en cualquier cosa. Mi estado de ánimo es fundamental cuando estoy en proceso de composición, por eso creo que elegir bien el momento es esencial para ser capaz de transformar un sentimiento o una inspiración en canción.

¿Actualmente está centrado en su nuevo álbum o ya tiene nuevos proyectos en mente?

Siempre hay proyectos en mi cabeza. Ten en cuenta que, aunque el primer sencillo de este disco salió en enero, para mí hace ya casi un año que lo terminé, así que he tenido tiempo de tener en mi cabeza nuevas canciones.

Después de este disco y esta gira, ¿qué sueño pendiente le gustaría cumplir?

Otro disco y otra gira, en algún momento. No hay sueño por cumplir más potente que ese y, sobre todo, que salga bien y guste a la gente, ya que de eso se trata.

¿Que lección se aprende tras llenar estadios?

Que la música no conoce fronteras, orígenes ni estados sociales, y que llenar un estadio es algo tan difícil que uno de los motivos esenciales para disfrutarlo es no saber si ese milagro volverá a ocurrir.

¿Qué le gustaría que la gente recordase de su música cuando la vuelva a escuchar pasados unos años?

Las canciones se quedan ancladas a momentos de tu vida cuando las escuchaste, al menos a mí me pasa con muchas. Que sigan vivas con el tiempo y me lleven a algún lugar cuando vuelven a sonar es algo que no tiene precio.