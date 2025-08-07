Moraña luce unha escultura de Santa Lucía do centro de Cantería
REDACCIÓN
Moraña
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado pola directora xeral de FP, Eugenia Pérez, participou onte na inauguración da escultura de Santa Lucía na praza do Buelo, en Moraña. A peza foi elaborada por un alumno do Centro Integrado de FP Cantería de Galicia, Alberto Torres, e cedida a este concello. O titular do departamento educativo da Xunta destacou «a calidade da formación impartida neste centro, que dá como resultado pezas da fermosura desta escultura».
Neste sentido salientou que son xa varios os concellos es espazos galegos que exhiben pezas realizadas no CIFP Cantería de Galicia, como a Virxe do Carme do porto pesqueiro do Berbés (Vigo), o escudo de España da Base General Morillo da Brilat.
