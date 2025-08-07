Manifestación pacífica contra la tauromaquia

Los colectivos Irmandade Antiespecista de Pontevedra, Touradas Fóra de Pontevedra, Loita Raposa y AGA convocan para este sábado una manifestación antitaurina en la ciudad, que tendrá lugar a las 19.45 horas en la plaza de la Peregrina. Para participar en esta ‘performance’ de protesta por los festejos taurinos en Pontevedra, será necesario portar una camiseta de color negro.

