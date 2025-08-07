Máis Música lleva Odaiko a A Lama
La Diputación de Pontevedra lleva este sábado 9 de agosto a la Alameda de A Lama (21.00 horas) un concierto de Odaiko enmarcado en la nueva edición de Máis Música, el programa provincial de fomento de la música en municipios de menos de 50.000 habitantes. Allí presentarán su espectáculo de percusión y voz «Orixes».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Muere un motorista de Marín al chocar contra un coche
- Una noche mágica bajo las perseidas
- «Pontevedra es la prueba de que vale la pena aplicar las zonas de bajas emisiones»
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- «La llamada» y «Lobos» de Leiva cautivan al público en el festival Costa Feira de Sanxenxo
- Una revolución vecinal mitiga la okupación de la casa de A Carballeira
- Cuspedriños supera las altas temperaturas para disfrutar de una rapa multitudinaria