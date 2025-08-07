Máis Música lleva Odaiko a A Lama

La Diputación de Pontevedra lleva este sábado 9 de agosto a la Alameda de A Lama (21.00 horas) un concierto de Odaiko enmarcado en la nueva edición de Máis Música, el programa provincial de fomento de la música en municipios de menos de 50.000 habitantes. Allí presentarán su espectáculo de percusión y voz «Orixes».