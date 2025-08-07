Llegan las atracciones de la Peregrina

Las calles de la Alameda y Reina Victoria ya están ocupabas por las atracciones de la semana grande de la Peregrina. Comenzó ayer su montaje y estarán instaladas unos diez días en ambas calles y en las zonas próximas a Las Palmeras. En paralelo, desde la noche del martes está en marcha un operativo de tráfico que cierra calles y cambia el sentido de otras , para facilitar y agilizar el flujo de personas a el epicentro del recinto festivo, donde también se inició la instalación de los escenarios musicales. Estos diez días suscitan un gran entusiasmo en muchos pontevedreses que buscan disfrutar de espectáculos musicales, desfiles, atracciones y juegos que iluminarán el centro de la Boa Vila.

Montaje de una churrería. | |

Este ambiente festivo se manifiesta en el entusiasmo de los dueños de las atracciones y puestos, que durante la mañana de ayer finalizaban la instalación de sus puestos. «Estamos muy ilusionados, esta es una fecha muy señalada para nosotros, mucha gente se acerca» asegura José Ramón Villar, uno de los empresarios que despliega su puesto en la explanada de la Alameda.

Las atracciones infantiles se instalan en la calle Alameda / R. V.

Sin embargo, es una temporada festiva que aún se vive con cierta incertidumbre desde el incidente que supuso la muerte de un hombre de 36 años en la atracción del «saltamontes» durante las fiestas de Matamá en Vigo el año pasado. «Notamos los primeros días de fiesta que venía menos gente, pero después la cosa se estabilizó» asegura Ángeles Rubio desde una de las atracciones que, además, comenta que las instalaciones de la ciudad siguen un control reglamentario y de seguridad muy estricto, y lo que sucedió en Vigo fue un caso que sirvió para llamar la atención de muchos pero un caso aislado.

Inspección técnica a las 27 atracciones Tras la incertidumbre que suscitó hace un año el accidente sucedido en Vigo, algunos concellos intensificaron las inspecciones de las atracciones, algo que Pontevedra realiza desde hace años. Ayer mismo comenzó la revisión técnica de las 27 atracciones a cargo de la empresa Enmacosa. Durante estos controles sus técnicos comprueban que las atracciones no cuenten con ninguna malformación que pueda resultar peligrosa como aristas cortantes , huecos y desniveles o deficiencias en los cordones de soldaduras o en los asientos. Además, se analizan otros requisitos para la seguridad del público como la existencia de suficientes extintores ola anulación de cualquier tipo de solapamiento o colisión entre el entramado técnico.El Concello pontevedrés fue pionero hace 23 años de la realización de este tipo de controles, que se hicieron obligatorios desde el año 2022 según el decreto autonómico 226/2022.

Adicionalmente los propietarios del sector feriante han obtenido una mejora exponencial de los servicios de acogida proporcionados. Los feriantes, que en su gran mayoría se trasnochan en autocaravanas que transportan de fiesta en fiesta en las que se instalan durante todo el año o el periodo estival, posicionan este año sus vehículos en el parque de Tafisa .

Hace unos años surgió cierta controversia cuando el antiguo parking proporcionado no contaba con las mejores condiciones de limpieza o de servicios básicos. Ahora, los feriantes aseguran estar en una situación mucho mejor: «En el parking en el que estamos ahora estamos muy bien, la luz y el agua van perfectamente y está todo limpio», aseguran los propietarios del puesto de la carrera de los camellos, que comentan que en las anteriores instalaciones la situación era mucho peor «estaba todo muy sucio» aseguran.