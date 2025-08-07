Jazz con firma gallega
Allo Negro, una banda integrada por siete músicos, subió al escenario del Festival de Jazz para proponer una noche en la que combinar jazz clásico con soul más actual. Fue la segunda formación gallega del ciclo musical, que hoy recibe a otro de sus "platos fuertes", la cantante estadounidense Verónica Swift.
"El inicio ha sido excelente, la respuesta del público, no por esperada, ha sido menos satisfactoria", señala la organización del Festival Internacional de Jazz, que ayer llegó a su ecuador con la música de Allo Negro.
Isa Pérez a la voz, Javier Prado y Ernesto de Gregorio a la guitarra, Pablo Romero a la trompeta, Alexander Glenesk al saxo tenor y barítono, Jorge Arenaz al bajo y Ramón Neira a la batería, integran esta banda que en este 2025 está publicando varios singles que conformarán su primer EP, grabado íntegramente en directo.
En su música aúnan jazz más clásico, con influencias de los años 50 y 60, con soul moderno, pero "adaptado al estilo a la forma de ser, las costumbres y tradiciones, una propuesta muy original", indican los responsables del festival.
Éste volvió a contar con sillas para que aproximadamente 800 espectadores pudiesen disfrutar cómodamente de este grupo cuyas letras hablan de pérdidas, amores no correspondidas o tradiciones gallegas renovadas.
Y tras las dos bandas gallegas, vuelven los artistas internacionales. Si John Németh transmitió a la organización tras el concierto inaugural que "le encantó que el final de su gira europea fuese en Pontevedra, que le pareció muy acogedora y en la que conectó desde el principio con el público", se espera otro tanto esta noche de Verónica Swift.
Los responsables del ciclo subrayan que no solo se trata "de una de las cantantes más espectaculares de su generación, sino también una de las más versátiles". Con su tercer trabajo, recuerdan, demuestra que es más que una vocalista de jazz, atreviéndose a explorar con éxito "propuestas tan diversas como la ópera, la música clásica, la bossa nova, el blues, el rock industrial o el funk", lo que también ha motivado críticas de los más "puristas" del jazz.
El concierto dará comienzo a las 22,30 horas y la organización invita a los aficionados a la música a comprobar personalmente por qué el público ha desoído esas críticas y ha dictado sentencia firme, arropando con entusiasmo su propuesta única, que ella misma define como "transgénero".
