«Tenemos hambre de medallas»

El barco dragón es una disciplina que nació en China hace más de dos mil años, pero su espíritu ha cruzado continentes hasta echar raíces en las aguas de Verducido. Este vibrante deporte de equipo ha encontrado en la parroquia de Pontevedra a una comunidad apasionada. Rut Otero ejerce de portavoz del equipo femenino de dragón boat de Verducido al que describe como «un equipo en medio de las montañas, pero que hace mucho ruido». Después de emerger como pioneras de su disciplina y representar a nuestra comunidad a nivel internacional, reciben el premio Amigos de Pontevedra

¿Cómo surge el interés por este deporte?

Yo desde pequeña practico piragüismo y un día me empecé a interesar por la disciplina del barco dragón que empezaba a aparecer por Galicia y a base de insistencia convencí a nuestro entrenador para poder practicarla.

¿Qué es lo que le atrae de él?

Principalmente que es muy divertido porque no hace falta tener unas condiciones físicas específicas, todo el mundo puede practicarlo. Esto lo convierte a la hora de competir en un deporte muy intergeneracional, se junta gente de todas las edades. Es un deporte que engancha porque tienes la posibilidad de competir

¿Qué importancia supone el aspecto colectivo en la disciplina?

Es súper importante y lo diferencia de otros deportes. Nosotros al fin y al cabo necesitamos ser 10 personas para poder hacer un entreno. Somos equipos mixtos, aunque principalmente somos mujeres

¿Qué papel juega en la identidad de la embarcación ser un equipo de Pontevedra que rema en su ría? .

Nosotros a la hora de formar el equipo procuramos que todos los participantes de la embarcación fueran de aquí de Pontevedra y no llamamos a nadie de fuera. Seguimos con esa filosofía y representar a España con un equipo totalmente de aquí es un orgullo muy grande, llevar el nombre de la ciudad y la parroquia a lo más alto.

¿Cuál diría que son algunos de sus objetivos principales como equipo?

A parte de los logros deportivos por supuesto nosotros queremos que se nos escuche. Hemos experimentado en los últimos meses una serie de problemas con el comité, situaciones que consideramos sospechosas que nos han impedido clasificarnos en un selectivo basándose en métodos en nuestra visión injustos. Consideramos que hay ciertos juegos en despachos y artimañas extrañas en la comunidad.

¿Cómo afecta esta situación a vuestra visión de futuro?

Nosotras, obviando este mal trago, seguimos para delante con la misma idea que tenemos desde un principio: entrenando con objetivos fijos ambiciosos. Presentarnos al Campeonato de España e intentar el año que viene pasar el selectivo para el mundial de Canadá. Tenemos muchas ganas, y mucha «hambre de medallas»

¿Cómo se siente al ser galardonadas por los Amigos de Pontevedra?

Para e equipo es como una ventana de gratitud porque que nos reconozcan aun cuando llevamos tan poco tiempo es una forma de decir: «nos ven, tienen en cuenta nuestros logros». A su vez es una forma de reconocer y dar visibilidad a la disciplina, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel humano ya que siempre buscamos integrar a más gente.