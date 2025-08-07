Las donaciones no se van de vacaciones

La donación de sangre es un acto sencillo y rápido que puede salvar la vida de muchas personas. Sin embargo, la sangre no se puede fabricar, por lo que es necesaria esa acción solidaria tan significativa e importante.

Donantes y sanitarios ayer en la plaza de A Ferrería. | Rafa Vázquez

Para contribuir al suministro de sangre y prevenir la escasez de componentes sanguíneos durante los meses de verano, Pontevedra se une a la campaña «Non esquezas doar antes de veranear», desarrollada por la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que recientemente anunció unos niveles bajos de reserva de los grupos A+ y 0+.

Tras el día de ayer en la plaza de A Ferrería, el autobús solidario se encuentra hoy en el pabellón municipal de Pontevedra, de 15.30 a 21.00 horas, con motivo de la celebración del Torneo Internacional Interpontes de balonmano. Se trata de una iniciativa conjunta con el club Cisne para promover el gesto de la donación entre los vecinos del municipio.

Cualquier persona mayor de edad, de entre 18 y 70 años, que pese más de cincuenta quilos puede donar, siempre y cuando no padezca de enfermedades relevantes. Para ello, el donante solo tendrá que presentarse en el lugar indicado con el DNI, si es su primera vez, o el pasaporte, en caso de personas extranjeras.

Pese a que el perfil de los donantes es variado, según informa una sanitaria, el promedio es de personas entre 30 y 60 años, aunque los que más se implican son los mayores de 50 que llevan realizando este acto durante tiempo. Asimismo, este tipo de campañas, realizadas en general dos veces al año, busca captar gente joven.

Tras la extracción, la sangre donada va a un laboratorio de procesamiento, donde se separan los componentes, divididos en hematíes, plasma y plaquetas, que será lo que posteriormente se transfiera al paciente en función de sus necesidades. Allí también se realizan controles y pruebas para descartar posibles infecciones.

Los grupos mayoritarios en Galicia son el A+, 0+ y 0-. Este último tipo de sangre, al ser donante universal y servir para todo tipo de personas, es al que se recurre en casos de emergencia en los que no se sabe el grupo sanguíneo del paciente. Si no, siempre se transfiere el mismo tipo de sangre.

«En promedio, se recogen cincuenta unidades de sangre en cada jornada, pero depende de la zona. Una unidad equivale a una bolsa. Alcanzar esta cifra de forma diaria ya sería algo productivo», señala una sanitaria de la unidad móvil.

Como curiosidad, mucha gente cree que por ir a donar, la sangre se renueva mejor, pero esto es un mito. Lo cierto es que la sangre la renueva todo el mundo todos los meses.

«Quiero animar a la gente a que done sangre, es un acto muy necesario y cualquiera lo puede necesitar en un momento determinado», concluyó la sanitaria.