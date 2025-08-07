Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja tras quebrantar la orden de alejamiento

La Policía Local ha detenido a un hombre por agredir a su pareja y quebrantar la orden de alejamiento. Ocurrió el pasado 20 de julio, sobre las doce y media de la noche, si bien el Concello ha informado este jueves de este arresto.

Estas fuentes explican que los agentes recibieron el aviso de que una chica había sido agredida por su pareja y necesitaba ayuda. La llamada procedía de un grupo de personas que ayudaron a la mujer en una calle de la ciudad.

Según añade el Concello, la víctima relató a los agentes que llevaba un año de relación sentimental, pero que ya había denunciado al varón. De hecho constaba una orden de alejamiento en vigor. La víctima les explicó que "a veces se reunía con su agresor porque le decía que iba a cambiar, pero en realidad volvían los insultos, las amenazas graves y las agresiones".

Los policías localizaron al agresor y lo detuvieron por un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, y lo pusieron a disposición judicial.

Ante este suceso, la Policía Local recuerda que las personas que quebrantan una orden de alejamiento "son castigadas con penas de prisión" y agradece la colaboración ciudadana "por su rápida actuación y compromiso, permitiendo así prestar ayuda inmediata a la víctima".