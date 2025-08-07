Un cuarto de siglo de cursos de inglés en el centro de la ONCE
REDACCIÓN
El Centro de Recursos Educativos (CRE) de l ONCE celebró ayer la 25 edición de sus cursos de inglés con un encuentro en el que participaron la alcaldesa accidental, Eva María Vilaverde y el director de Educación, Empleo y Braillle de la Organización Nacional de Ciegos, Francisco Román, y en el que ejerció de anfitrión el director del CRE, José Ángel Abraldes.
Los acompañaron los 20 estudiantes del grupo más avanzado de inglés de este año, trabajadores del CRE que han contribuido históricamente a la celebración de estos monográficos y antiguos alumnos.
Tras el acto oficial, actuó la cantautora afiliada a la ONCE Laura Diepstraten, que alumna de los cursos. Estos monográficos convocan en su edición 2025 a 60 estudiantes, 55 españoles y 5 procedentes de Italia y Portugal.
