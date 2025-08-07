Concierto de Rubén Simeó en Portas

La Banda de Música Unión de Lantaño organiza este sábado un concierto junto al trompetista reconocido internacionalmente Rubén Simeó, que interpretará grandes clásicos dirigidos por el líder de la agrupación local, Adrián Real. El recital, enmarcado en la gira internacional del intérprete con bandas de música, tendrá lugar a las 21.00 horas en el auditorio de la Azucreira de Portas.