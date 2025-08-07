Concierto de Rubén Simeó en Portas
La Banda de Música Unión de Lantaño organiza este sábado un concierto junto al trompetista reconocido internacionalmente Rubén Simeó, que interpretará grandes clásicos dirigidos por el líder de la agrupación local, Adrián Real. El recital, enmarcado en la gira internacional del intérprete con bandas de música, tendrá lugar a las 21.00 horas en el auditorio de la Azucreira de Portas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Muere un motorista de Marín al chocar contra un coche
- Una noche mágica bajo las perseidas
- «Pontevedra es la prueba de que vale la pena aplicar las zonas de bajas emisiones»
- Más de 30 millones para dos promociones de viviendas de lujo en Pontevedra y Sanxenxo
- «La llamada» y «Lobos» de Leiva cautivan al público en el festival Costa Feira de Sanxenxo
- Una revolución vecinal mitiga la okupación de la casa de A Carballeira
- Cuspedriños supera las altas temperaturas para disfrutar de una rapa multitudinaria