El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez

La alcaldesa accidental de Pontevedra, Eva Vilaverde, ha señalado a la empresa Ence como responsable de la «preocupante» situación que sufre el caudal del río Lérez.

En rueda de prensa, la edil ha llamado la atención sobre la «preocupante» situación del Lérez que llevaba varios días por debajo de su caudal ecológico de forma estable, sin picos. Así, la media del miércoles fue de 1,503 metros cúbicos de agua por segundo, manteniéndose por debajo del caudal ecológico. Se llegó a un mínimo de 1,390 m3/s ayer por la mañana y hasta las 15.30 horas, lo que causó gran preocupación.

Sin embargo, en las últimas horas se detectó un incremento en el caudal del Lérez. La alcaldesa accidental vincula esta subida del nivel del río con la comparecencia del miércoles del concejal de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, en la que solicitó a la Xunta que ordenara a la empresa Ence parar su captación de agua del Lérez.

Después de este anuncio, Eva Vilaverde afirma que, «sorprendentemente, por obra y gracia del Espíritu Santo, resulta que por la tarde, a media tarde, empezó a subir el caudal del Lérez» hasta situarse en 1,713 metros cúbicos de agua por segundo.

Para Eva Vilaverde, esta recuperación súbita del caudal sugiere una posible relación directa con el aviso público realizado por el ayuntamiento el miércoles. A su juicio, deja claro que el caudal ecológico del Lérez «depende de la captación de Ence» y está «absolutamente determinado» por la empresa.

Vilaverde censura que el abastecimiento de agua de la ciudadanía de Pontevedra y su entorno no puede estar determinado por una empresa privada. También critica que no es posible contar con datos oficiales del caudal antes del punto donde la fábrica realiza su captación.

La alcaldesa accidental se queja de que el Concello de Pontevedra no tiene información oficial de cuál es la captación de la fábrica de celulosas. Indica que, por los datos de la propia empresa, se sabe que «consume más del doble de lo que consume todo sistema de captación de Pontevedra» que abastece no solo a la capital, sino también a Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu y al polígono de A Reigosa, en Ponte Caldelas.

Con base en la concesión que tiene Ence, el Ayuntamiento de Pontevedra estima que «capta sobre cuatro veces más» que estos seis municipios juntos. «Si hablamos de cuatro veces más, es una animalada», agrega.

Igualmente, se refiere a todas las pérdidas que tiene la canalización que lleva el agua hasta la factoría de Lourizán. Una captación que, según insiste, «determina absolutamente el caudal ecológico del Lérez a día de hoy y, por lo tanto, la viabilidad del abastecimiento de los municipio de la comarca».

Eva Vilaverde asegura que el sistema municipal es «muy fuerte» con «pérdidas mínimas» en la canalización y recuerda que, aunque existe la reserva del Pontillón del Castro, «hay que seguir teniendo prudencia» y no gastar agua de manera «innecesaria»

Frente a esto, Eva Vilaverde asegura que el sistema municipal es «muy fuerte» con «pérdidas mínimas» en la canalización y recuerda que, aunque existe la reserva del Pontillón del Castro, «hay que seguir teniendo prudencia» y no gastar agua de manera «innecesaria».

«Satisfacción» por prealerta

Asimismo, ha valorado positivamente la activación por parte de la Xunta de la situación de prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez.

«Manifestamos nuestra satisfacción», dice este jueves Eva Vilaverde. «Por fin se decreta esta prealerta, una semana tarde, también es cierto», añade.

La regidora accidental espera que con esta decisión del Comité da Seca «por fin se adopten medidas para controlar el caudal del Lérez y garantizar el abastecimiento de la población de Pontevedra de su entorno».