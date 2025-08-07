El Comedor Social de Marín reparte cada día más de ochenta servicios

El Comedor Social de Marín acogió ayer la presentación del XXXIX Festival del Kilo, la actividad solidaria por excelencia del verano marinense y que servirá para recoger alimentos para esta institución social

La cita será mañana viernes a las 21.00 horas y participarán de forma totalmente altruista las Pandereteiras da Veiguiña, Fentos e Froumas, un grupo de la Banda de Música de Marín, Daniel Castelli, Antonio Fernández, Antón, José Manuel Couñago, Somoza, Antonio Peixoto y las Cantareiras de Marín, con la dirección de Toni (el Gaiteiro Moderno).

Aunque cualquier tipo de alimento no perecedero es bien recibido, sobre todo precisan aceite, leche y salsa de tomate. Además, habrá sorteos durante el transcurso del festival.

La presidenta del Comedor explicó que en este momento se despachan entre 85 y 90 servicios de comida cada día, añadiendo a aquellas familias que llevan sus tuppers para alimentar en la casa a los niños de la familia.

Desde el comedor destacan que hay un aumento de personas usuarias pero manifiestan que están encantadas con el ambiente del comedor, donde ahora mismo hay una colaboración total por parte de los usuarios, la trabajadora socia que tienen y las del departamento municipal de Servizos Sociais y de todas las personas voluntarias que cada día están presentes para sacar adelante este servicio asistencial.

También destacaron que se recuperaron los servicios de desayuno y de duchas, «que se realiza con un horario específico que están cumpliendo muy bien» y que sirve como aliciente para que el resto de los horarios que se imponen a la hora de comer sean bien seguidos para garantizar un buen funcionamiento para todos.

Además de esta cita, Marín acoge este fin de semana el XIX Certame de Bandas de Gaitas Virxe do Carme que organiza Airiños de San Xulián” en el que intervendrán grupos invitados de Tui y de Ames, y la Rapa das Bestas que los días 9 y 10 tendrá lugar en el Monte Gagán.

Antes de la Festa Corsaria, el jueves día 14 será la actuación de «369 vsGFR» y el programa proseguirá en el mes de septiembre, hasta el 5 de octubre, cuando se celebra la fiesta de San Miguel y su Danza de Espadas.

Además, está programada la VI Fiesta de Exaltación del Peixe Raia que organiza la asociación Botón de Ancla . Habrá degustación de la raia en numerosas especialidades que se ofrecerán en varios restaurantes durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.