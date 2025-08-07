Caldas divulga entre los hosteleros sus ocho senderos por el municipio

El Concello de Caldas de Reis lanza, en colaboración con la Asociación de Hostalería y con el comercio local, una campaña de promoción para dar a conocer más de 100 kilómetros de sendas, adaptadas para ser recorridas a pie, en bicicleta o incluso en paseos a caballo. Son, en total, ocho rutas diferentes, con extensiones que van de los 9 a los 15 kilómetros, y que parten del Xardín Botánico.

Para potenciar su visibilidad, el gobierno local repartirá en los próximos días más de 20.000 manteles de papel entre negocios hosteleros, así como mapas en hoteles y establecimientos comerciales, en los que se incluye un código QR con toda la información sobre estos espacios. Esta iniciativa está impulsada con el objetivo de potenciar y desestacionalizar la actividad hostelera y comercial en Caldas más allá del verano.

El alcalde, Jacobo Pérez, mantuvo ya una reunión con representantes de estos sectores, así como de responsables de diferentes asociaciones y entidades deportivas y multiaventura, para perfilar los detalles de la campaña. El regidor recordó que «esta es una iniciativa en la que llevamos trabajando de la mano de estos agentes sociales y económicos desde hace ya mucho tiempo, dentro de la hoja de ruta que nos marcamos para potenciar la actividad económica en la villa más allá del verano». Esta campaña de promoción también incluye el lanzamiento de un vídeo promocional a través de las redes sociales del Concello y de los agentes participantes en el proyecto.

Uno de los grandes atractivos de esta propuesta es que todas las sendas se pueden consultar de manera gratuita en Wikiloc, una aplicación que disfruta de una gran popularidad entre los amantes del senderismo. Esto permitirá a cualquiera persona consultar las descripciones de los recorridos, alcanzar información sobre los tiempos estimados de cada actividad o acceder a otros enlaces de interés. El encargado de adaptar esta información fue Javier Piñeiro. En esta ‘app’ los usuarios podrán encontrar toda la información relacionada con varias sendas circulares que pasan por las diferentes parroquias del municipio y que tienen como punto de partida un emplazamiento tan emblemático como es la entrada al Xardín Botánico y a la Carballeira, espacio que está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Rutas que suman 108 kilómetros

Los ocho senderos suman 108 kilómetros, son de carácter circular y están conectados entre sí, lo que permite a los caminantes combinarlos y volver al punto de partida sin necesidad de cubrir las distancias completas. Son los siguientes: Ruta das Piedras: 13,36 kilómetros; Camiño e Bosque: 14,24 kilómetros; Arcos: 15,02 kilómetros; Fábrica da Luz y San Andrés de César: 11,70 kilómetros; Ruta dos Campaneiros: 8,90 kilómetros; Ruta por la Vía Verde: 14,06 kilómetros; Cascada de Segade: 15,50 kilómetros y Godos: 15,41 kilómetros. Jacobo Pérez explica que estos espacios son «la forma perfecta para conocer la riqueza patrimonial y paisajística de Caldas de Reis, además de nuestra tradición y esencia como pueblo», al combinar elementos arquitectónicos históricos, cascadas y árboles milenarios como las ruinas de la Fábrica da Luz, el río Segade, el Puente Romano o el Monte Xiabre.