Una Bienal de Arte de récord supera todas las expectativas con 48.000 visitas en su ecuador

Las escaleras del Pazo Provincial fueron el lugar elegido por el presidente en funciones de la Diputación, Rafa Domínguez, para dar cuenta de la gran acogida por el público de la Bienal de Pontevedra, que encara la séptima de sus 14 semanas abierta al público tras su regreso a la agenda cultural de la ciudad después de 15 años de parón.

Según el responsable del área de Cultura, la cita artística ha superado todas las expectativas de la organización, con más de 48.000 visitas en su ecuador. «La edición está funcionando muy por encima de las expectativas que teníamos. Se inauguró el pasado sábado 21 de junio y desde ese día, la respuesta ha sido increíble. Durante el primer tramo de junio, se registraron en las sedes de la Bienal más de 9.300 visitas. Una cifra que refleja el enorme interés que ha despertado este evento cultural en la ciudad», detalló. En el caso del mes de julio, se superaron las 35.000 visitas a las sedes.

Entre los puntos más visitados, destacó Domínguez, se encuentran Santa Clara, el Pazo da Cultura, las Ruinas de Santo Domingo o los edificios Castelao y Sarmiento. «Están funcionando como auténticos polos de atracción dentro del espacio expositivo», añadió.

Desde la Diputación, ponen el acento en el influjo de visitas foráneas, que ha aumentado considerablemente con el avance del evento cultural. «En un primer momento, los visitantes eran sobre todo gallegos, pero a medida que ha avanzado la Bienal, tenemos datos de que mucha gente de Madrid y bastantes personas de fuera del país, están viniendo a conocer la Bienal. Ha evolucionado. Estamos viendo cada vez más gente que se acerca de vacaciones y viene a ver la Bienal», apuntó Domínguez.

La Bienal, que arrancó con la viral proyección multicolor sobre la fachada de la Peregrina a cargo del artista visual francés Patrice Warrener, continuará hasta el 30 de septiembre con un calendario repleto de eventos paralelos a las exposiciones fijas. Este viernes acogerá Sinte, una performance de la creadora gallega Cris Balboa que tendrá lugar en el Liceo Casino a las 21.00 horas.

También se celebrarán próximamente dos conversaciones con artistas: Norberto Olmedo y Antón Sobral conversarán en el Edificio Castelao el próximo día 13 sobre la serie de retratos Proyecto Gulag, mientras que Beatriz Ruibal abordará el miércoles 20 de agosto todos los detalles sobre su intervención La piel del olivo en el Pazo da Cultura.

En total, más de 59 artistas de todo el espectro internacional han sido invitados para exponer sus obras en este evento que busca generar reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo, impulsar el desarrollo cultural local y promover la innovación y la experimentación artística, además de fomentar la inclusión y participación ciudadana y crear sinergias culturales con otros eventos e instituciones.

Illa das Esculturas

El encargado de Cultura de la Diputación también abordó la situación en la que se encuentran dos de las creaciones escultóricas que todavía no han podido ser instaladas en la también conocida como Illa do Covo: El Peso de la Memoria, de la donostiarra con base en Lugo Idoia Cuesta, y Mirando inacabable, obra de la artista de Noia Soledad Penalta.

«Cuadró que Costas transfirió la competencia de nivel nacional a gallego y lo interrumpió todo. Anteponemos la seguridad y la legalidad de todo. Las dos piezas necesitan unos permisos especiales de los cuales tenemos ya la mayoría. Si los dan, espero que en breve estén ya», anunció Rafa Domínguez.

Además, el responsable provincial añadió que ambas creaciones serán adquiridas por la Xunta de Galicia, con el objetivo de situarlas permanentemente en el enclave fluvial pontevedrés para revalorizar así su entorno junto a las esculturas allí ya situadas.