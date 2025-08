«Siempre digo que soy y me siento muy pontevedrés»

El coronel Arturo Valverde en Acacias 38, Ignacio Solozábal en El Secreto de Puente Viejo o Alonso de Luján en La Promesa. Todos estos personajes comparten un rostro inconfundible, el del pontevedrés Manuel Regueiro. Un actor polifacético que es capaz de transportarnos desde las pantallas de nuestro salón a un nuevo mundo todos los días. Su ciudad premia su trayectoria en los próximos premios Amigos de Pontevedra y el actor y cantante reflexiona sobre lo que significa para él pertenecer a esta ciudad

—¿Cuál fue su primer contacto con la actuación? ¿Que relación tiene Pontevedra con su carrera artística?

Mi primer contacto con la interpretación sucede en Madrid, ya que me fui muy joven a terminar mis estudios de actuación allí. Pero la verdad que enseguida ya volví a Pontevedra porque me surgió la oportunidad de volver a mi tierra. Comencé a interpretar a un personaje en la serie de «Rías Baixas» de la TVG -entre 2002 y 2004- y la productora del programa estaba en Vigo, pero vivía en mi casa de toda la vida en Pontevedra.

—¿Procura volver a menudo a Pontevedra? ¿Le surgen oportunidades para trabajar aquí?

Yo siempre digo que soy muy pontevedrés y me siento muy pontevedrés. Toda mi infancia y mi juventud se produjo en Pontevedra y aunque sigo viviendo en Madrid por motivos laborales siempre vuelvo en vacaciones. Además, me han surgido muchas oportunidades laborales aquí, tanto en series como en teatro.

—Basándose en esta experiencia, ¿Qué diferencias percibe entre el panorama artístico gallego al del resto de España?

Si que es verdad que en Madrid es donde «se reparte el bacalao», lo fundamental esta ahí, es el escenario artístico por excelencia. Pero Galicia tiene muchísima calidad audiovisual y yo he tenido la suerte de participar en muchas de estas producciones -como Matalobos o Serramoura-, sobre todo durante la década de los años 2010 hubo mucha producción gallega excelente. Ahora estoy en Bambú, una productora de Noia con el personaje de La Promesa y en el equipo tanto de producción como en los actores hay muchísimos gallegos. Es un ejemplo de que la producción gallega tiene mucha importancia dentro del panorama nacional

—¿Qué significa para usted ser un actor gallego de este panorama?

La identidad gallega es una identidad clara, en todos nuestros personajes ponemos algo de nosotros en ellos, de nuestro pasado y nuestro presente. Entonces cuando interpreto un personaje de Galicia el hecho de tener mi espíritu gallego, que llevo en mí per se, siempre te ayuda a la horade inspirarte.

—¿Cuál cree que ha sido el papel más desafiante de su carrera en Galicia y por qué?

Te diría que Matalobos, donde hacía un personaje de un alcalde malvado y corrupto. Le tengo mucho cariño porque fue una serie que tuvo cierta repercusión y disfruté mucho de la actuación. También al personaje de Diego Lantaño de Rías Baixas lo recuerdo a menudo porque fue un personaje que estuve haciendo durante muchos años.

—¿Tiene algún proyecto futuro que le ilusione? ¿Algún propósito o papel soñado?

Actualmente estoy totalmente inmerso en «La Promesa -la serie diaria de TVE que lleva emitiéndose tres años- si a tanto la cadena como a los telespectadores les sigue interesando, que tengo entendido que así es, seguiré ahí. Creo que es una serie que ha marcado un antes y un después en su género, tanto a nivel técnico e interpretativo como de guión y tramas. En el futuro próximo planeo continuar embarcado totalmente en la serie, aunque no descarto compaginarlo con alguna cosa en el futuro.

—¿Qué supone para usted ser galardonado con el premio Amigos de Pontevedra? ¿Qué emociones le suscita?

La verdad que siento mucha alegría y orgullo. Sobre todo me hace ilusión que a alguien le haga ilusión que a mí me den este premio. Que una asociación que premia a la gente que lleva el nombre de Pontevedra por el mundo adelante me haya escogido a mí pues es un gran honor y desde luego siento un gran orgullo. Espero estar a la altura.